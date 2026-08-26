Ілляшев назвав головний виклик для українського фехтування під час війни

Президент Національної федерації фехтування України Михайло Ілляшев у коментарі Sport RBC.UA заявив, що головним викликом для українського фехтування в умовах війни є збереження кількості дітей, які займаються цим видом спорту.

Головне завдання – зберегти дітей у фехтуванні

За словами Ілляшева, головним викликом для фехтування сьогодні є соціально-політична ситуація. В умовах, коли населення України демонструє тенденцію до скорочення, важливо постаратися зберегти молодь для подальшої перспективи.

"Якщо говорити про найбільшу проблему, то це війна і зникнення великої кількості людей. Частина гине, частина виїжджає з України і ми втрачаємо молодь. Падає народжуваність і для нас найголовніший виклик – зберегти ту кількість дітей, які займаються фехтуванням, принаймні, на довоєнному рівні", – сказав Ілляшев.

Водночас президент федерації відзначив позитивну динаміку в дитячому фехтуванні. За його словами, минулого сезону кількість учасників дитячої ліги збільшилася на 15%.

"Поки що із цим завданням нам вдається впоратися. Минулого сезону кількість учасників дитячої ліги у нас навіть збільшилася на 15%", – зазначив він.

Окремо Ілляшев наголосив на необхідності зберігати тренерський потенціал. За його словами, спортсмени після завершення кар'єри мають переходити до тренерської роботи, адже саме вони можуть забезпечити розвиток фехтування в майбутньому.

Україна не змогла повезти на чемпіонат світу частину видів

Президент федерації також розповів про фінансові проблеми українського фехтування та участь збірної на чемпіонаті світу в Гонконзі.

"А якщо говорити про сьогодні, то звісно, що попри те, що держава фінансує багато видатків, ніколи не буває достатньо. Навіть цей чемпіонат світу в Гонконзі: ми декілька видів не змогли повезти на змагання, бо ми не бачили реальних медальних перспектив.

Відтак, ми вирішили ці кошти перерозподілити на навчально-тренувальні збори. Бо це поїздка дуже дорога. Грошей дійсно не вистачає, щоб наші спортсмени могли брати участь у змаганнях на всіх рівнях", – пояснив Ілляшев.

Ілляшев закликав підтримувати дитячий спорт

Окремо президент Національної федерації фехтування України звернув увагу на проблему фінансування дитячого спорту.

"Варто пам'ятати, що держава фінансує, як правило, спорт найвищих досягнень. А якщо говорити про дитячий спорт, то це все лягає на плечі батьків і місцевих бюджетів. Це для нас велика проблема, бо нам би мати підтримку для дітей. Тому шукаємо спонсорів, окрім тих, хто вже допомагає. Бо коли вже є успіхи і перемоги, це чудово, але нам треба сьогодні працювати над майбутнім", – підсумував Ілляшев.