Гонщик NASCAR спровоцировал скандал из-за "большого греха" на культовой трассе (видео)

Молодой пилот NASCAR Карсон Квапил оказался в центре громкого скандала сразу после важнейшего триумфа в своей карьере. Выиграв заезд на культовом автодроме в Индианаполисе, 23-летний гонщик команды JR Motorsports нарушил главное табу трассы и возмутил тысячи болельщиков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BroBible .

Испорченный праздник и выжженный кирпич

Для Квапила эта победа была долгожданной - гонщик провел 63 заезда подряд без трофея. Однако радость от успеха на трассе Indianapolis Motor Speedway быстро омрачилась эмоциональным, но недопустимым поступком во время празднования.

Автодром в Индианаполисе, основанный в 1909 году, имеет свой главный символ - кирпичный ярд (yard of bricks). Это полоса из старинного кирпича на линии старта-финиша, которым более столетия назад был вымощен весь трек.

Организаторы тщательно берегут эту реликвию и строго запрещают делать "бернаут" (выжигать резину) непосредственно на кирпичах, чтобы не повредить историческое покрытие. Несмотря на постоянные инструктажи, Квапил на эмоциях зажал тормоза и устроил дымовое шоу прямо поверх легендарной полосы.