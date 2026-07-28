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Інше 28 липня 2026 · 11:10

Гонщик NASCAR спровокував скандал через "великий гріх" на культовій трасі (відео)

23-річний гонщик порушив головне табу на трасі Indianapolis Motor Speedway
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гонщик NASCAR спровокував скандал через "великий гріх" на культовій трасі (відео)
Радість від першої перемоги в кар'єрі тривала не довго (Фото: NASCAR, X)

Молодий пілот NASCAR Карсон Квапіл опинився в центрі гучного скандалу одразу після найважливішого тріумфу у своїй кар'єрі. Вигравши заїзд на культовому автодромі в Індіанаполісі, 23-річний гонщик команди JR Motorsports порушив головне табу траси та обурив тисячі уболівальників

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BroBible.

Зіпсоване свято та випалена цегла

Для Квапіла ця перемога була довгоочікуваною - гонщик провів 63 заїзди поспіль без жодного трофея. Проте радість від успіху на трасі Indianapolis Motor Speedway швидко затьмарилася емоційним, але неприпустимим вчинком під час святкування.

Автодром в Індіанаполісі, заснований у 1909 році, має свій головний символ - цегляний ярд (yard of bricks). Це смуга зі старовинної цегли на лінії старту-фінішу, якою понад століття тому був вимощений увесь трек.

Організатори ретельно бережуть цю реліквію і суворо забороняють робити "бернаут" (випалювати гуму) безпосередньо на цеглі, аби не пошкодити історичне покриття. Попри постійні інструктажі, Квапіл на емоціях затиснув гальма і влаштував димове шоу просто поверх легендарної смуги.

Раніше ми повідомляли, що український гонщик знову піднявся на подіум Формули-4.

Теги: Спортсмени
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