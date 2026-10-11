Гандбольная драма в Литве: "Галичанка" совершила камбек и спасла еврокубковый сезон

Действующие чемпионки Украины по гандболу, львовская "Галичанка", одержали волевую победу над литовским "Жальгирисом" и вышли в 1/16 финала Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины, 1/32 финала

"Жальгирис" Каунас (Литва) – "Галичанка" (Львов, Украина) – 28:31. Первый матч – 26:33

Блестящий камбэк в Каунасе

Украинские гандболистки уверенно начали встречу и удерживали инициативу до счета 7:7. Однако затем игровое преимущество захватил "Жальгирис" – литовская команда выдала серию точных бросков и ушла на перерыв с комфортным преимуществом в четыре мяча (18:14).

Во втором тайме "Галичанка" продемонстрировала характер: благодаря серии успешно реализованных атак украинки не только ликвидировали отставание, но и вышли вперед. В итоге львовянкам удалось удержать победный счет – 31:28.

Самой результативной в составе украинского клуба стала Ирина Прокопяк, записавшая на свой счет 6 голов.

Значение успеха и следующие соперницы

Победа в Каунасе позволила "Галичанке" впервые за последние два сезона выйти в 1/16 финала Кубка ЕГФ. В целом эта победа стала для львовского клуба уже седьмой в текущем сезоне с учетом выступлений в национальной Суперлиге и чемпионате Польши, где параллельно играют чемпионки Украины.

Следующие соперницы украинской команды в еврокубке определятся после завершения всех матчей стадии 1/32 финала.