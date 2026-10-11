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Інше 11 жовтня 2026 · 18:12

Гандбольна драма у Литві: "Галичанка" здійснила камбек і врятувала єврокубковий сезон

Львівські гандболістки перевернули хід матчу проти місцевого "Жальгіріса"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гандбольна драма у Литві: "Галичанка" здійснила камбек і врятувала єврокубковий сезон
"Галичанка" тріумфує (фото: facebook.com/hcgalychanka)
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Чинні чемпіонки України з гандболу, львівська "Галичанка", здобули вольову перемогу над литовським "Жальгірісом" та вийшли до 1/16 фіналу Кубка Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Гандбол. Кубок ЄГФ. Жінки, 1/32 фіналу

"Жальгіріс" Каунас (Литва) – "Галичанка" (Львів, Україна) – 28:31. Перший матч – 26:33

Блискучий камбек у Каунасі

Українські гандболістки впевнено розпочали зустріч і утримували ініціативу до рахунку 7:7. Проте надалі ігрову перевагу захопив "Жальгіріс" – литовський колектив видав серію точних кидків і пішов на перерву із комфортним гандикапом у чотири м'ячі (18:14).

У другому таймі "Галичанка" продемонструвала характер: завдяки серії вдало реалізованих атак українки не лише ліквідували відставання, а й вийшли вперед. У підсумку львів'янкам вдалося втримати переможний рахунок – 31:28.

Найрезультативнішою у складі українського клубу стала Ірина Прокоп'як, яка записала на свій рахунок 6 голів.

Важливість успіху та наступні суперниці

Перемога у Каунасі дозволила "Галичанці" вперше за останні два сезони вийти до 1/16 фіналу Кубка ЄГФ. Загалом ця перемога стала для львівського клубу вже сьомою у поточному сезоні з урахуванням виступів у національній Суперлізі та чемпіонаті Польщі, де паралельно грають чемпіонки України.

Наступні суперниці української команди в єврокубку визначаться після завершення всіх поєдинків стадії 1/32 фіналу.

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Теги: Спортсмени
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