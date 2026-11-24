Днепровский "Атлетик Футзал" начал выступления в 1/8 финала Лиги чемпионов по домашнему поражению от казахстанского Семея. Первый поединок противостояния завершился со счётом 2:3.

"Атлетик Футзал" – "Семей": ход матча

Команда Дениса Овсянникова активно начала встречу и могла открыть счет после опасной комбинации с участием бразильца Андре. Однако голкипер гостей Книсса справился с ударом украинского клуба.

Зато первыми забили казахстанцы. На 7-й минуте Фернандо запер передачу Турсагулова и попал в правый угол ворот. "Атлетик" ответил серией атак и в конце концов добился своего: на 18-й минуте Нагорный обыграл защитника и пробил с острого угла, восстановив равновесие.

Два изъятия испортили игру украинцам

После перерыва ситуация для днепрян усложнилась. На 24-й минуте Калашников получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. "Семей" воспользовался многочисленным преимуществом: на 26-й минуте Педринью элегантным ударом левой ногой отправил мяч под стойку ворот Мещерякова.

"Атлетик" не прекратил борьбу и сумел отыграться. На 35-й минуте после передачи Литвиновского Выставной попал в пустые ворота.

Однако удержать ничейный счет хозяевам не удалось. На 36-й минуте Мещеряков заработал второе предупреждение и досрочно покинул площадку. Гости снова реализовали большинство: Педриньо на 38-й минуте оформил дубль, на этот раз отличившись красивым ударом правой ногой.

Когда состоится ответный матч

Таким образом, "Семей" одержал выездную победу со счетом 3:2 и получил преимущество перед вторым поединком. Напомним, в прошлом сезоне казахстанский клуб стал вицечемпионом страны и обладателем национального Кубка.

Ответный матч между командами состоится 5 декабря. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов по футзалу. Плейоф. 1/8 финала

Атлетик Футзал (Украина) – Семей (Казахстан) – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Фернандо, 7; 1:1 – Нагорный, 18; 1:2 – Педринью, 26; 2:2 – Выставной, 35; 2:3 – Педринью, 38.

Удаление: Калашников, 24 (вторая желтая); Мещеряков, 36 (вторая желтая) – оба "Атлетик Футзал".