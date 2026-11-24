Во вторник, 24 ноября, стартовал пятый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27. В двух ранних поединках игрового дня Буде-Глимт на собственном поле одолел австрийский ЛАСК, а Галатасарай в Стамбуле обыграл английский Астон Виллу. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:0.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Буде-Глимт" вырвал победу в компенсированное время

Норвежский клуб долго не мог сломить сопротивление ЛАСК. Хозяева владели инициативой, однако австрийцы надежно действовали в обороне и сдерживали атакующие попытки соперника.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте появившийся на поле после замены Андреас Хельмерсен замкнул подачу партнеров ударом головой. Мяч пересек линию ворот, несмотря на попытку защитника ЛАСК спасти ситуацию. Взятие ворот подтвердила технология определения гола.

Таким образом, "Буде-Глимт" одержал минимальную победу и продолжил борьбу за выход в плейоф.

"Галатасарай" остановил "Астон Виллу"

В параллельном матче в Турции местный "Галатасарай" принимал английский "Астон Виллу". Команды долго не могли открыть счет, а судьбу встречи решил один результативный эпизод во втором тайме. На 77-й минуте Дениз Гюль отличился после углового розыгрыша и принес хозяевам победу - 1:0.

Для "Астон Виллы" это стало болезненной потерей очков в борьбе за высокие позиции в основном этапе. Зато "Галатасарай" пополнил свое наследие тремя баллами.