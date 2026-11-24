У вівторок, 24 листопада, стартував п'ятий тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. У двох ранніх поєдинках ігрового дня Буде-Глімт на власному полі здолав австрійський ЛАСК, а Галатасарай у Стамбулі переграв англійську Астон Віллу. Обидві зустрічі завершилися з однаковим рахунком 1:0.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

"Буде-Глімт" вирвав перемогу в компенсований час

Норвезький клуб тривалий час не міг зламати опір ЛАСК. Господарі володіли ініціативою, проте австрійці надійно діяли в обороні та стримували атакувальні спроби суперника.

Розв'язка настала вже в компенсований час. На 90+2-й хвилині Андреас Хельмерсен, який з'явився на полі після заміни, замкнув подачу партнерів ударом головою. М'яч перетнув лінію воріт попри спробу захисника ЛАСК врятувати ситуацію. Взяття воріт підтвердила технологія визначення голу.

Таким чином, "Буде-Глімт" здобув мінімальну перемогу та продовжив боротьбу за вихід до плейоф.

"Галатасарай" зупинив "Астон Віллу"

У паралельному матчі в Туреччині місцевий "Галатасарай" приймав англійську "Астон Віллу". Команди також довго не могли відкрити рахунок, а долю зустрічі вирішив один результативний епізод у другому таймі. На 77-й хвилині Деніз Гюль відзначився після розіграшу кутового та приніс господарям перемогу – 1:0.

Для "Астон Вілли" це стало болючою втратою очок у боротьбі за високі позиції в основному етапі. Натомість "Галатасарай" поповнив свій доробок трьома балами.