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Другое 29 августа 2026 · 15:44

Чемпион мира продлил контракт с "Макларен"

Прошлогодний победитель Формулы-1 будет выступать за свою команду на новых условиях
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Чемпион мира продлил контракт с "Макларен"
Ландо Норрис (фото: Instagram/lando)
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Ландо Норрис продлил контракт с командой "Макларен". Отношения 26-летнего пилота с его текущей командой будут продолжаться до 2030 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу "Формулы-1" в Instagram.

Детали нового соглашения Норриса с "Макларен"

Действующий чемпион мира Ландо Норрис связал свое будущее с "Маклареном", подписав новый контракт, гарантирующий его выступления за команду по меньшей мере до 2030 года.

Соглашение также предусматривает возможность продления контракта на несколько лет после 2030-го. Кроме того, команда подарит Норрису один из болидов, на котором получил чемпионский титул в Формуле-1.

26-летний Норрис дебютировал в Формуле-1 в составе "Макларен" в 2019 году. В 2024 году британец подписал с командой новый многолетний контракт, который, как считалось, был рассчитан до 2027 года.

Будущее Норриса в "Макларене" по-прежнему не вызывало сомнений, а окончательно его позиции укрепил чемпионский сезон-2025. Тогда британец стал первым после Льюиса Хэмилтона в 2008 году пилотом, выигравшим главный титул Формулы-1 в составе McLaren.

Как Норрис прокомментировал новое соглашение

Новый контракт продолжает тенденцию долгосрочных соглашений между звездными пилотами и командами на рынке Формулы-1. На прошлой неделе Макс Ферстаппен продолжил сотрудничество с Red Bull до 2030 года, а Шарль Леклер в начале этого сезона подписал новое многолетнее соглашение с Ferrari.

"Макларен" – это мой дом, и я очень рад подписать новый контракт, который позволит мне оставаться в команде как минимум до 2030 года. Когда девять лет назад я начинал этот путь, я четко понимал, каких целей хочу достичь: вернуть Макларен на вершину и выиграть чемпионские титулы, - сказал Норрис.

Отметим, что Ландо Норрис одержал победу на последнем этапе Формулы-1 в Нидерландах .

Теги: Формула-1
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