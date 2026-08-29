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Інше 29 серпня 2026 · 15:44

Чемпіон світу продовжив контракт із "Макларен"

Минулорічний переможець Формули-1 виступатиме за свою команду на нових умовах
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Чемпіон світу продовжив контракт із "Макларен"
Ландо Норріс (фото: Instagram/lando)
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Ландо Норріс продовжив контракт із командою "Макларен". Взаємини 26-річного пілота із його поточною командою триватимуть до 2030 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку "Формули-1" в Instagram.

Деталі нової угоди Норріса із "Макларен"

Чинний чемпіон світу Ландо Норріс пов'язав своє майбутнє з "Макларен", підписавши новий контракт, який гарантує його виступи за команду щонайменше до 2030 року.

Угода також передбачає можливість продовження контракту на "кілька років" після 2030-го. Крім того, команда подарує Норрісу один із болідів, на якому він здобув чемпіонський титул у Формулі-1.

26-річний Норріс дебютував у Формулі-1 у складі "Макларен" у 2019 році. У 2024-му британець підписав із командою новий багаторічний контракт, який, як вважалося, був розрахований до 2027 року.

Майбутнє Норріса в "Макларен" і раніше не викликало сумнівів, а остаточно його позиції зміцнив чемпіонський сезон-2025. Тоді британець став першим після Льюїса Хемілтона у 2008 році пілотом, який виграв головний титул Формули-1 у складі McLaren.

Як Норріс прокоментував нову угоду

Новий контракт продовжує тенденцію довгострокових угод між зірковими пілотами та командами на цьогорічному ринку Формули-1. Минулого тижня Макс Ферстаппен продовжив співпрацю з Red Bull до 2030 року, а Шарль Леклер на початку цього сезону підписав нову багаторічну угоду з Ferrari.

"Макларен" – це мій дім, і я дуже радий підписати новий контракт, який дозволить мені залишатися в команді щонайменше до 2030 року. Коли дев'ять років тому я розпочинав цей шлях, я чітко розумів, яких цілей хочу досягти: повернути "Макларен" на вершину та виграти чемпіонські титули", – сказав Норріс.

Відзначимо, що Ландо Норріс здобув перемогу на останньому етапі Формули-1 в Нідерландах.

Теги: Формула-1
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