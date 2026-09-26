rbc.ua
UA | RU
Суббота, 26 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое "Пожалуйста, атакуй сюда": фаны сделали мемную подсказку для Леклера перед Гран-при Азербайджана
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 26 сентября 2026 · 13:45

"Пожалуйста, атакуй сюда": фаны сделали мемную подсказку для Леклера перед Гран-при Азербайджана

Монегаск имеет долгую историю аварий на городской трассе в Баку
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Пожалуйста, атакуй сюда": фаны сделали мемную подсказку для Леклера перед Гран-при Азербайджана
Шарль Леклер (Фото: charles_leclerc, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Фанаты Формулы-1 перед Гран-при Азербайджана придумали дополнительную функцию безопасности для Шарля Леклера. Таким образом, они напомнили о богатой истории аварий монегаска на городской трассе в Баку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на аккаунт Motorsfera в Instagram.

Забавная выдумка от фанатов

Перед началом Гран-при Азербайджана фанаты опубликовали сгенерированное с помощью ИИ фото 15-го поворота на трассе в Баку. На этой фотографии стена на входе в поворот - надувная и выполнена в цветах "Феррари".

"Защитная стена "Leclerc". Теперь надувная. Ведь каждый раз заменять стену становилось слишком дорого. Художественное изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта как дань уважения и для развлекательных целей", - говорится в подписи.

Также на этой стене есть надписи "Защитная стена Леклера" и "Пожалуйста, атакуй сюда".

История по этому мему

У пилота "Феррари" очень тесные отношения со стенами на трассе в Баку. Чаще монегаск попадал в аварии именно в 15-м повороте. Но Леклер попадал еще в несколько аварий в нескольких других поворотах.

  • Самый известный инцидент произошел во время квалификации Гран-при Азербайджана-2019. Леклер, являвшийся фаворитом на поул, заблокировал колеса в 8-м повороте и влетел прямо в барьер. Именно тогда по радио он произнес свою знаменитую фразу, разлетевшуюся на мемы: "Я глуп. Я глуп. Я все выключаю".

Но наиболее трудным для Шарля стал именно 15-й поворот. Гонщик "Феррари" попадал в аварии в этом повороте в 2021-м и 2024-м годах (в практических заездах) и в финальном сегменте квалификации в 2025-м году.

2026-й – более осторожный Шарль

Во время текущего Гран-при в Баку Шарль Леклер уже успел занять второе место в квалификации. После нее монегаск в комментарии вспомнил о своих отношениях со стенами и пожаловался на текущий болид "Феррари".

"Моя главная сила в Баку – это проезжать, буквально чиркая стены. Но на этот раз я должен был оставлять больший запас безопасности", – заявил Леклер.

Ранее мы сообщали, что Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Баку со значительным отрывом.

Теги: Формула-1
Главные матчи
Лига наций 26 сентября 16:00
Словения - : - Шотландия
Лига наций 26 сентября 21:45
Чехия - : - Хорватия
Лига наций 26 сентября 21:45
Англия - : - Испания
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Королева теннисного мира: 7 фактов о Серене Уильямс Королева теннисного мира: 7 фактов о Серене Уильямс Дебют Зидана и ударный шведский тандем: результаты матчей Лиги наций 25 сентября Дебют Зидана и ударный шведский тандем: результаты матчей Лиги наций 25 сентября Шесть нарушений договора: промоутер Джошуа грозится сорвать первую пресс-конференцию Шесть нарушений договора: промоутер Джошуа грозится сорвать первую пресс-конференцию
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер