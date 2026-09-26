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Інше 26 вересня 2026 · 13:45

"Будь-ласка, атакуй сюди": фани зробили мемну підказку для Леклера перед Гран-прі Азербайджану

Монегаск має довгу історію аварій на міській трасі в Баку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Будь-ласка, атакуй сюди": фани зробили мемну підказку для Леклера перед Гран-прі Азербайджану
Шарль Леклер (Фото: charles_leclerc, Instagram)
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Фанати Формули-1 перед Гран-прі Азербайджану вигадали додаткову безпекову функцію для Шарля Леклера. Таким чином вони нагадали про багату історію аварій монегаска на міській трасі в Баку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на акаунт Motorsfera в Instagram.

Кумедна вигадка від фанатів

Перед початком Гран-прі Азербайджану фанати опублікували згенероване за допомогою ШІ фото 15-го повороту на трасі в Баку. На цій світлині стіна на вході в поворот - надувна і виконана в кольорах "Феррарі".

"Захисна стіна "Leclerc". Тепер надувна. Адже щоразу замінювати стіну ставало занадто дорого. Художнє зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, як данина поваги та для розважальних цілей", - йдеться в підписі.

Також на цій стіні є надписи "Захисна стіна Леклера" та "Будь-ласка, атакуй сюди".

Історія за цим мемом

Пілот "Феррарі" має дуже тісні стосунки зі стінами на трасі в Баку. Найчастіше монегаск потрапляв в аварії саме у 15-му повороті. Але Леклер потрапляв ще в кілька аварій в кількох інших поворотах.

  • Найвідоміший інцидент стався під час кваліфікації Гран-прі Азербайджану-2019. Леклер, який був фаворитом на поул, заблокував колеса в 8-му поворотіі влетів прямо в бар'єр. Саме тоді по радіо він вимовив свою знамениту фразу, яка розлетілася на меми:"Я дурний. Я дурний. Я все вимикаю".

Але найбільш важкими для Шарля став саме 15-й поворот. Гонщик "Феррарі" потрапляв в аварії в цьому повороті в 2021-му та 2024-му роках (в практичних заїздах) та в фінальному сегменті кваліфікації в 2025-му році.

2026-й - більш обережний Шарль

Під час поточного Гран-прі в Баку Шарль Леклер вже встиг посісти друге місце в кваліфікації. Після неї монегаск в коментарі згадав свої стосунки зі стінами та поскаржився на поточний болід "Феррарі".

"Моя головна сила в Баку - це проїжджати, буквально чиркаючи стіни. Але цього разу я мусив залишати більший запас безпеки", - заявив Леклер.

Раніше ми повідомляли, що Джордж Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Баку зі значним відривом.

Теги: Формула-1
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