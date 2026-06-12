Оружие для возвращения в элиту: "Жирона" подписала двухметрового форварда сборной Украины
Испанская "Жирона" официально объявила о подписании украинского форварда венгерского "Дьора" Александра Пищура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба.
Детали контракта
Контракт 21-летнего украинца с "бело-красными" рассчитан до лета 2031 года.
Главная фишка нового форварда каталонцев - его феноменальные физические данные. При росте 2.04 метра воспитанник черниговской "Десны" является мощным центральным нападающим, который прекрасно играет головой, умеет истощать защитников и создавать преимущество внутри штрафной площадки соперника.
Путь от "Десны" в Испанию
Свою профессиональную карьеру Александр Пищур начал в родной "Десне", после чего продолжил обучение в академии МФА "Мукачево", где и дебютировал на профессиональном уровне. Впоследствии нападающий перебрался в Венгрию, где успел сменить несколько клубов: "Кишварда", "Пушкаш Академия" и "Дьирмот", из которого в июле 2025 года перешел в "Дьор" за 150 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt сейчас оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
Кроме того, перспективный гигант стал одним из главных открытий чемпионата мира U-20 в Чили, где привлек внимание скаутов и забил гол мощным ударом головой в первом же матче против Южной Кореи.
Четвертый украинец в команде
Александр стал уже четвертым украинским футболистом в структуре "Жироны". Сейчас за команду также выступают полузащитник Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, с которым Пищур хорошо знаком по выступлениям за сборную Украины U-21.
Впрочем, присоединяться новому нападающему придется к коллективу, который находится в состоянии серьезной перестройки. По итогам сезона-2025/26 "Жирона" пережила настоящий крах, заняв 19-е место в турнирной таблице Примеры, в результате чего вылетела в Сегунду.
Сразу после этого понижения в классе многолетний главный тренер команды Мичел Санчес покинул свой пост, поэтому доказывать свою профпригодность Пищуру придется уже новому наставнику каталонцев.
Также велика вероятность, что клуб летом покинут украинские лидеры - Цыганков и Ванат.
Кто такой Александр Пищур
- Дата и место рождения: 24 января 2005 года (Чернигов, Украина).
- Возраст: 21 год.
- Рост: 2.04 м.
- Амплуа: Центральный нападающий.
- Предыдущие клубы: "Десна" Чернигов, МФА (Мукачево), "Кишварда", "Пушкаш Академия", "Дьирмот", "Дьор" (все - Венгрия).
- Международная карьера: Выступал за юношеские сборные Украины, участник ЧМ U-20 в Чили. Действующий игрок сборной Украины U-21.
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