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Забарный в "Ливерпуле": ПСЖ предложил особую схему для трансфера

21:28 08.06.2026 Пн
2 мин
Появилась первая конкретика по возвращению защитника сборной Украины в АПЛ
aimg Андрей Костенко
Забарный в "Ливерпуле": ПСЖ предложил особую схему для трансфера Илья Забарный (фото: Getty Images)
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Центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный получил реальную перспективу вернуться в английскую Премьер-лигу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британского инсайдера Уилсона Кокса.

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Четкая формула от ПСЖ

По данным источника, боссы ПСЖ сейчас разгружают состав и предложили англичанам трансферный "пакет" сразу из трех своих исполнителей: хавбека Варрена Заир-Эмери, а также центрбеков Лукаса Бералдо и Ильи Забарного.

По украинскому защитнику уже появились конкретные детали.

Юридическая схема: Французы настаивают на варианте с годичной арендой, которая обязательно будет предусматривать дальнейший полноценный выкуп контракта.

Позиция мерсисайдцев: Спортивный директор "красных" Ричард Хьюз пока оценивает это предложение, параллельно изучая другие варианты для усиления защитного звена в АПЛ.

Хьюз уже провел встречу с представителями Бералдо, а вот интерес к Заир-Эмери утих, поскольку приоритетом клуба сейчас является Алекс Скотт из "Борнмута".

Бывший босс уже ждет на "Энфилде"

Почему трансфер Забарного в "Ливерпуль" стал вполне реальным именно сейчас? Конкретика появилась на фоне назначения новым главным тренером мерсисайдцев испанского специалиста Андони Ираолы.

Баскский рулевой прекрасно знает потенциал украинца, ведь они три года успешно работали вместе в "Борнмуте". Именно под руководством Ираолы Забарный стал незаменимым игроком старта "вишен".

Поскольку новый коуч "Ливерпуля" идеально знаком с возможностями нашего защитника, шансы Ильи на переход в стан "красных" существенно возросли. Сейчас все зависит от того, согласятся ли мерсисайдцы на условия парижан.

Ранее мы рассказали, как ПСЖ подставляет Забарного из-за россиян.

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