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Точка поставлена: Миколенко официально определился со своим будущим в Англии

18:48 08.06.2026 Пн
4 мин
Известно где будет играть украинец до 2029 года
aimg Андрей Костенко
Точка поставлена: Миколенко официально определился со своим будущим в Англии Виталий Миколенко (фото: x.com/Everton)
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко продлил контракт с английским "Эвертоном".

О деталях нового соглашения сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

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Успели в последний момент

Стороны согласовали и подписали новый контракт менее чем за месяц до того, как должно было истечь действующее соглашение украинца с ливерпульским клубом.

Предыдущий контракт 27-летнего защитника был рассчитан до 30 июня 2026 года. Интересно, что по регламенту, начиная еще с января, Миколенко имел законное право вести официальные переговоры с другими командами.

Напомним, Виталий выступает за "Эвертон" с начала 2022 года, куда перешел из киевского "Динамо" за 23,5 миллиона евро. За это время левый бек стал железобетонным игроком стартового состава, успев провести за "ирисок" 157 матчей и отличиться 4 забитыми мячами. В частности, его эффектный удар с лету в ворота "Лестера" в мае 2022-го признавали голом сезона в клубе.

Сезон-2025/26 стал для украинца третьим полноценным годом в английской Премьер-лиге. Сейчас Миколенко занимает почетное второе место в рейтинге украинских футболистов по количеству проведенных матчей в составе клубов АПЛ (143 поединка), уступая по этому показателю только Александру Зинченко.

Стабильность и атмосфера семьи

После официального подписания бумаг украинский легионер поделился эмоциями от доверия со стороны руководства и вспомнил свои первые шаги на "Гудисон Парк".

"Я очень взволнован и горд подписать этот контракт. В первые несколько лет моего пребывания здесь мы имели трудности, но наша команда, как семья - каждый человек, отдала все, чтобы пройти через это. Мы становимся лучше с каждым сезоном. Для меня важнее всего чувствовать уверенность и комфорт в этой среде, и у меня это здесь есть, поэтому я действительно счастлив", - сказал Миколенко.

Также защитник отметил роль главного тренера Дэвида Мойеса, который нашел правильный подход к игроку.

"С тех пор, как он пришел, я считаю, что мы стабильно растем. Он очень хороший человек, что важно для меня, а как тренер он дал мне свободу на поле" - отметил Виталий.

Итоги сезона и мечты о еврокубках

В сезоне-2025/26 Виталий Миколенко традиционно был основным левым защитником ливерпульцев. Всего в его активе 36 матчей во всех турнирах и одна результативная передача.

"Эвертон" завершил розыгрыш АПЛ на 13-м месте, набрав 49 очков, что оставило команду вне еврокубковой зоны.

Однако сам игрок смотрит в будущее с большим оптимизмом и амбициями.

"Думаю, мы делаем шаги в правильном направлении, чтобы подниматься все выше и выше в турнирной таблице. В следующем сезоне мы хотим финишировать намного выше. Мне нравится иметь реалистичные мечты: выиграть какой-то трофей или, возможно, европейский кубок. Относительно индивидуальных целей - хочу играть в каждом матче и демонстрировать стабильность", - резюмировал защитник.

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Виталий Миколенко в игре за киевское "Динамо" (фото: Getty Images)

Кто такой Виталий Миколенко

27-летний уроженец Черкасс. Воспитанник академии киевского "Динамо", в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в августе 2017 года.

За время выступлений в столичном клубе Миколенко провел 132 матча во всех турнирах, отметился 7 забитыми голами и получил титул чемпиона Украины, два Кубка и Суперкубок страны. В сезоне-2018/19 он был признан лучшим молодым игроком украинской Премьер-лиги, а в возрасте 21 года он стал одним из самых молодых капитанов в истории "бело-синих".

1 января 2022 года защитник перешел в английский "Эвертон", за который играет до сих пор.

Карьера Миколенко в национальной сборной Украины началась в ноябре 2018 года, когда он дебютировал в возрасте 19 лет в матче против Турции. Он был основным защитником команды на Евро-2020, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, а также на Евро-2024. Свой первый и пока единственный гол за сборную Виталий забил в июне 2022 года в ворота Армении. На сегодня в активе футболиста 54 матча в футболке национальной команды.

Ранее стало известно, что бывший тренер украинцев в "Жироне" возглавил "Аякс" Александра Зинченко.

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