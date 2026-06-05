"Ливерпуль" презентовал нового тренера: как это изменит судьбу Забарного

Английский "Ливерпуль" официально объявил о назначении Андони Ираолы на должность главного тренера. 43-летний испанский специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мерсисайдского клуба .

Назначение на "Энфилде": детали и предпосылки

На тренерском мостике испанец сменит нидерландца Арне Слота, который был уволен после сезона без трофеев и финиша на пятой строчке АПЛ.

В то же время по итогам прошлого сезона "Ливерпуль" выполнил ключевую задачу - квалифицировался в Лигу чемпионов.

Первым испытанием для нового тренера "красных" станет летний товарищеский турнир Premier League Summer Series в США, который пройдет в конце июля - начале августа. Там соперниками мерсисайдцев будут английские "Сандерленд", "Рэксэм" и "Лидс".

От легенды "Атлетика" до сенсации АПЛ

Андони Ираола - представитель баскской тренерской школы. Большую часть своей игровой карьеры он провел в "Атлетике" из Бильбао, отыграв за клуб более 500 матчей в течение 12 сезонов.

На тренерском мостике специалист успел поработать с кипрским АЕКом из Ларнаки и испанским "Райо Вальекано", после чего в 2023 году перебрался в английский "Борнмут".

Именно в стане "вишен" Ираола сотворил настоящую сенсацию. В течение трех лет под его руководством скромная команда демонстрировала постоянный прогресс в Премьер-лиге:

Сезон-2023/24: 12-е место в АПЛ.

12-е место в АПЛ. Сезон-2024/25: 9-е место в АПЛ.

9-е место в АПЛ. Сезон-2025/26: Историческая 6-я строчка в турнирной таблице, которая впервые в истории "Борнмута" гарантировала клубу путевку в Лигу Европы.

В "Ливерпуль" испанец переходит не один. Он планирует перевезти на новое место работы весь свой проверенный штаб помощников, с которыми добивался успеха на "Виталити Стэдиум": Пабло де ла Торре, Томми Элфика, Шона Купера и Тома Уэббера.

Воссоединится ли Забарный с экс-наставником

Сразу после назначения Ираолы европейские СМИ начали активно связывать с "Ливерпулем" украинского центрального защитника Илью Забарного. 23-летний защитник выступает за французский ПСЖ, с которым в текущем сезоне выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов, проведя в общей сложности 37 матчей и забив один гол.

По информации источников, представители украинца уже провели предварительные переговоры с руководством мерсисайдцев и предложили кандидатуру игрока. Интерес "Ливерпуля" к усилению защитной линии является вполне предметным, поскольку команду в ближайшее время должен покинуть французский центрбек Ибраима Конате.

Скауты "красных" дают исключительно положительные отчеты по игре воспитанника киевского "Динамо", опираясь на предыдущий интерес к нему. Немаловажным фактором является и желание самого Забарного. Сообщается, что Илья очень хочет перебраться на "Энфилд", чтобы снова работать под руководством Ираолы, с которым они уже пересекались во время совместного этапа карьеры в "Борнмуте".