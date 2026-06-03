Забарный резко обесценился во Франции на фоне слухов об уходе из ПСЖ
Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал обновленные рыночные стоимости игроков чемпионата Франции, которые напрямую коснулись двух футболистов сборной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического портала.
Падение Забарного
Самой ощутимой корректировке подвергся центральный защитник ПСЖ Илья Забарный. По оценкам аналитиков, новоиспеченный победитель Лиги чемпионов подешевел сразу на 5 миллионов евро - теперь его трансферная стоимость составляет 40 миллионов.
Для 23-летнего защитника это уже третье падение ценника подряд за последние восемь месяцев. Своего пика стоимость Ильи достигала в октябре 2025 года, когда он оценивался в 55 миллионов евро.
Слухи о "Ливерпуле"
Такой регресс в стоимости совпал с появлением громких слухов о возможном возвращении игрока в английскую Премьер-лигу.
Английский инсайдер Дэйв Окоп сообщил, что "Ливерпуль" рассматривает Забарного как замену Ибраими Конате, который покидает команду. Представители украинца уже провели первоначальные контакты с мерсисайдцами.
По информации источников, Илья не до конца доволен своим положением в Париже. Несмотря на то, что он сыграл 37 матчей во всех турнирах (в том числе 28 в Лиге 1) и помог ПСЖ выиграть чемпионат и защитить титул в ЛЧ, его роль в еврокубках оказалась скромнее. Забарный не начал в старте ни одного матча плей-офф ЛЧ, а в финале против лондонского "Арсенала" вышел лишь в конце дополнительного времени вместо Маркиньоса.
Парижане не исключают продажи футболиста, но хотят вернуть как минимум вложенные средства - прошлым летом они приобрели украинца у "Борнмута" за 63 миллионов евро. Дополнительным стимулом для перехода в "Ливерпуль" может стать вероятное назначение новым тренером мерсисайдцев Андони Ираолы, с которым Забарный успешно работал в составе "вишен".
Роман Яремчук (фото: instagram.com/ol)
Яремчук прибавляет в цене
В отличие от партнера по сборной, форвард Роман Яремчук сумел улучшить свои финансовые показатели. Нападающий, который провел вторую часть сезона в составе "Лиона" на правах арендного соглашения, добавил к своему ценнику один миллион евро. Теперь Transfermarkt оценивает Романа в 3,5 млн.
Яремчук присоединился к "Лиону" зимой и успел отыграть за французский клуб 14 поединков во всех турнирах. За этот период украинский страйкер отметился 5 забитыми мячами и записал на свой счет 1 ассист.
Кто остается самым дорогим в Лиге 1
Несмотря на падение стоимости Забарного, лидерство на французском рынке продолжают удерживать его партнеры по команде. Топ-3 самых дорогих футболистов Лиги 1 полностью состоит из звезд ПСЖ:
- Витинья - 140 миллионов евро
- Хвича Кварацхелия - 140 миллионов евро
- Жоау Невеш - 140 миллионов евро
Ранее стало известно, что бывший тренер украинцев в "Жироне" возглавил "Аякс" Александра Зинченко.