Забарный резко обесценился во Франции на фоне слухов об уходе из ПСЖ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического портала .

Падение Забарного

Самой ощутимой корректировке подвергся центральный защитник ПСЖ Илья Забарный. По оценкам аналитиков, новоиспеченный победитель Лиги чемпионов подешевел сразу на 5 миллионов евро - теперь его трансферная стоимость составляет 40 миллионов.

Для 23-летнего защитника это уже третье падение ценника подряд за последние восемь месяцев. Своего пика стоимость Ильи достигала в октябре 2025 года, когда он оценивался в 55 миллионов евро.

Слухи о "Ливерпуле"

Такой регресс в стоимости совпал с появлением громких слухов о возможном возвращении игрока в английскую Премьер-лигу.

Английский инсайдер Дэйв Окоп сообщил, что "Ливерпуль" рассматривает Забарного как замену Ибраими Конате, который покидает команду. Представители украинца уже провели первоначальные контакты с мерсисайдцами.

По информации источников, Илья не до конца доволен своим положением в Париже. Несмотря на то, что он сыграл 37 матчей во всех турнирах (в том числе 28 в Лиге 1) и помог ПСЖ выиграть чемпионат и защитить титул в ЛЧ, его роль в еврокубках оказалась скромнее. Забарный не начал в старте ни одного матча плей-офф ЛЧ, а в финале против лондонского "Арсенала" вышел лишь в конце дополнительного времени вместо Маркиньоса.

Парижане не исключают продажи футболиста, но хотят вернуть как минимум вложенные средства - прошлым летом они приобрели украинца у "Борнмута" за 63 миллионов евро. Дополнительным стимулом для перехода в "Ливерпуль" может стать вероятное назначение новым тренером мерсисайдцев Андони Ираолы, с которым Забарный успешно работал в составе "вишен".

Роман Яремчук (фото: instagram.com/ol)

Яремчук прибавляет в цене

В отличие от партнера по сборной, форвард Роман Яремчук сумел улучшить свои финансовые показатели. Нападающий, который провел вторую часть сезона в составе "Лиона" на правах арендного соглашения, добавил к своему ценнику один миллион евро. Теперь Transfermarkt оценивает Романа в 3,5 млн.

Яремчук присоединился к "Лиону" зимой и успел отыграть за французский клуб 14 поединков во всех турнирах. За этот период украинский страйкер отметился 5 забитыми мячами и записал на свой счет 1 ассист.

Кто остается самым дорогим в Лиге 1

Несмотря на падение стоимости Забарного, лидерство на французском рынке продолжают удерживать его партнеры по команде. Топ-3 самых дорогих футболистов Лиги 1 полностью состоит из звезд ПСЖ: