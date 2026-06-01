ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Забарного снова подставили: ПСЖ в шаге от подписания еще одного россиянина

11:29 01.06.2026 Пн
3 мин
Парижский клуб покупает игрока из Москвы за 25 миллионов евро
aimg Андрей Костенко
Забарного снова подставили: ПСЖ в шаге от подписания еще одного россиянина Илья Забарный (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Французский ПСЖ, который на днях второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, в шаге от подписания очередного российского игрока. Парижане близки к трансферу полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PSG Reporter.

Читайте также: Погромы, баррикады и сотни задержанных в Париже после победы ПСЖ (видео)

Трансфер на 95%

Парижский клуб уже практически закрыл сделку по 20-летнему российскому хавбеку. По словам агента футболиста Дмитрия Чельцова, руководство ПСЖ и "Локомотива" провели уже более десяти раундов переговоров, а сам трансфер готов на 95%.

На следующей неделе спортивный директор парижан Луиш Кампуш планирует лично отправиться в столицу России, чтобы финализировать сделку. Сумма перехода оценивается в 25 миллионов евро, а самому игроку в Париже готовят оклад в размере 5-6 миллионов евро в год. Помешать трансферу теперь может лишь масштабный форс-мажор.

Забарный и россиянин в ПСЖ

Для украинского защитника Ильи Забарного, который перешел в ПСЖ в августе прошлого года, появление еще одного россиянина в команде создает максимально токсичные условия. В структуре клуба уже находится российский голкипер Матвей Сафонов.

Илья с самого начала четко и публично обозначил свою гражданскую позицию. Украинец откровенно заявил, что находится на одном поле с представителем страны-агрессора исключительно из-за профессиональных обязательств и контракта с клубом, а также отметил, что полностью поддерживает тотальную изоляцию России от мирового спорта.

По информации футбольного инсайда "ТаТоТаке", во время трансферных переговоров Забарный ставил руководству ПСЖ жесткое условие - французы должны были избавиться от Сафонова и продать его в другой клуб. Парижане в итоге подписали нового перспективного вратаря Люку Шевалье, но Сафонов так и остался в команде.

Более того, он выиграл конкуренцию у новичка и стал основным голкипером в сезоне. Чего не скажешь о Забарном, который находится в составе на правах футболиста ротации. Сейчас статус россиянина в клубе является более весомым, чем у нашего игрока.

Что делать украинцу?

Покупка Батракова свидетельствует о том, что боссы ПСЖ полностью игнорируют моральный и политический дискомфорт украинского защитника. Клуб продолжает вести бизнес с Москвой и увеличивает российское представительство в Париже.

Перед Забарным возникает серьезная дилемма. Поскольку ПСЖ не выполнил внутренние договоренности по очистке состава от представителей РФ, а наоборот - удваивает их количество, украинцу придется либо продолжать терпеть тяжелое соседство ради статусных выступлений в Лиге чемпионов, либо через своих агентов давить на менеджмент и рассматривать варианты смены клубной прописки.

Также мы сообщали, что уже определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол ПСЖ
Новости
Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина
Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны