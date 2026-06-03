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Мичел официально возглавил "Аякс": что это значит для Зинченко и Цыганкова

09:14 03.06.2026 Ср
3 мин
Экс-наставник "Жироны" перебрался в Амстердам, где может воссоединиться с лидером сборной Украины
aimg Андрей Костенко
Мичел официально возглавил "Аякс": что это значит для Зинченко и Цыганкова Мичел заключил соглашение с нидерландским грандом (фото: ФК "Аякс")
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Амстердамский "Аякс" официально объявил о назначении Мичела Санчеса главным тренером. Испанский специалист, который только что покинул "Жирону" после ее вылета из Ла Лиги, подписал контракт на два сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт нидерландского клуба.

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Детали сделки Мичела

Контракт испанского тренера с амстердамским клубом рассчитан до 2028 года. На этом посту Мичел заменит своего соотечественника Оскара Гарсию, который тренировал команду с марта. Напомним, что в течение этого турбулентного сезона "Аякс" также успели потренировать Фред Грим и Джон Хейтинга.

Несмотря на недавнюю неудачу с "Жироной", где дело завершилось вылетом из элитного дивизиона, авторитет Мичела в Европе остается очень высоким. Перед испанцем стоит сверхтяжелая задача - реанимировать легендарный клуб.

"Аякс" в сезоне-2025/26

Прошлый сезон стал для клуба из Амстердама настоящей катастрофой: команда завершила четвертый год подряд без единого трофея, финишировав в Эредивизи лишь на пятом месте (зона Лиги конференций).

Кроме этого, "Аякс" с треском вылетел из Кубка Нидерландов от АЗ (0:6) и полностью провалился на общем этапе Лиги чемпионов, где с двумя победами и шестью поражениями остался вне плей-офф.

Мичел официально возглавил &quot;Аякс&quot;: что это значит для Зинченко и Цыганкова

Контракт Зинченко с "Аяксом" действует до конца июня (фото: ФК "Аякс")

Фактор Зинченко

Приход Мичела непосредственно повлияет на судьбу украинского защитника Александра Зинченко, контракт которого с "Аяксом" действует до 30 июня 2026 года.

Сейчас ситуация для Александра является неопределенной. Руководство клуба не спешит принимать решение о продлении соглашения, поскольку футболист сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и операции.

Новому тренеру придется лично оценивать перспективы Зинченко в команде после его возвращения в строй, или же строить защитную линию без учета украинца.

Мичел официально возглавил &quot;Аякс&quot;: что это значит для Зинченко и Цыганкова

Где окажется Виктор Цыганков после "Жироны" (фото: ФК "Жирона")

Возможный трансфер Цыганкова

Параллельно с назначением тренера разворачивается трансферная интрига вокруг Виктора Цыганкова. Вылет "Жироны" запустил массовую распродажу лидеров клуба, и вингер сборной Украины стал одной из главных целей на рынке. Сейчас в борьбе за игрока наметились два четких пути.

С одной стороны, весомым аргументом становится фактор Мичела и интерес со стороны "Аякса". Нидерландский гранд и раньше проявлял интерес к Цыганкову, а теперь, когда команду возглавил знакомый испанский специалист, шансы на этот переход существенно возрастают. Мичел прекрасно знает возможности Виктора и на протяжении нескольких лет успешно строил вокруг него атакующие схемы каталонцев.

С другой стороны, серьезную конкуренцию амстердамцам составляет финансовая активность турецкого "Трабзонспора", который сейчас демонстрирует наибольшую настойчивость и прилагает максимум усилий, чтобы завершить переход украинского футболиста уже в ближайшее время. Общая сумма сделки с учетом различных бонусов может достичь 10 миллионов евро.

Сам Цыганков пока не определился с окончательным местом продолжения карьеры, однако возможность снова работать под руководством Мичела в Амстердаме может перевесить турецкие миллионы.

Также мы сообщали, что уже определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

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