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Мічел офіційно очолив "Аякс": що це означає для Зінченка та Циганкова

09:14 03.06.2026 Ср
3 хв
Екс-наставник "Жирони" перебрався в Амстердам, де може возз'єднатися з лідером збірної України
aimg Андрій Костенко
Мічел офіційно очолив "Аякс": що це означає для Зінченка та Циганкова Мічел уклав угоду з нідерландським грандом (фото: ФК "Аякс")
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Амстердамський "Аякс" офіційно оголосив про призначення Мічела Санчеса головним тренером. Іспанський фахівець, який щойно залишив "Жирону" після її вильоту з Ла Ліги, підписав контракт на два сезони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу.

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Деталі угоди Мічела

Контракт іспанського тренера з амстердамським клубом розрахована до 2028 року. На цій посаді Мічел замінить свого співвітчизника Оскара Гарсію, який тренував команду з березня. Нагадаємо, що протягом цього турбулентного сезону "Аякс" також встигли потренувати Фред Грім та Джон Хейтінга.

Попри нещодавню невдачу з "Жироною", де справа завершилася вильотом з елітного дивізіону, авторитет Мічела у Європі залишається дуже високим. Перед іспанцем стоїть надважке завдання – реанімувати легендарний клуб.

"Аякс" у сезоні-2025/26

Минулий сезон став для клубу з Амстердама справжньою катастрофою: команда завершила четвертий рік поспіль без жодного трофею, фінішувавши в Ередивізі лише на п'ятому місці (зона Ліги конференцій).

Окрім цього, "Аякс" з тріском вилетів з Кубка Нідерландів від АЗ (0:6) та повністю провалився на загальному етапі Ліги чемпіонів, де з двома перемогами і шістьма поразками залишився поза плей-офф.

Мічел офіційно очолив &quot;Аякс&quot;: що це означає для Зінченка та Циганкова

Контракт Зінченка з "Аяксом" діє до кінця червня (фото: ФК "Аякс")

Фактор Зінченка

Прихід Мічела безпосередньо вплине на долю українського захисника Олександра Зінченка, контракт якого з "Аяксом" діє до 30 червня 2026 року.

Наразі ситуація для Олександра є невизначеною. Керівництво клубу не поспішає ухвалювати рішення про продовження угоди, оскільки футболіст наразі відновлюється після важкої травми та операції.

Новому тренеру доведеться особисто оцінювати перспективи Зінченка в команді після його повернення до ладу, або ж будувати захисну лінію без урахування українця.

Мічел офіційно очолив &quot;Аякс&quot;: що це означає для Зінченка та Циганкова

Де опиниться Віктор Циганков після "Жирони" (фото: ФК "Жирона")

Можливий трансфер Циганкова

Паралельно із призначенням тренера розгортається трансферна інтрига довкола Віктора Циганкова. Виліт "Жирони" запустив масовий розпродаж лідерів клубу, і вінгер збірної України став однією з головних цілей на ринку. Наразі у боротьбі за гравця окреслилися два чітких шляхи.

З одного боку, вагомим аргументом стає фактор Мічела та інтерес з боку "Аякса". Нідерландський гранд і раніше виявляв цікавість до Циганкова, а тепер, коли команду очолив знайомий іспанський фахівець, шанси на цей перехід суттєво зростають. Мічел чудово знає можливості Віктора і протягом кількох років успішно будував навколо нього атакувальні схеми каталонців.

З іншого боку, серйозну конкуренцію амстердамцям складає фінансова активність турецького "Трабзонспора", який наразі демонструє найбільшу наполегливість і докладає максимум зусиль, аби завершити перехід українського футболіста вже найближчим часом. Загальна сума угоди з урахуванням різноманітних бонусів може сягнути 10 мільйонів євро.

Сам Циганков поки не визначився з остаточним місцем продовження кар'єри, проте можливість знову працювати під керівництвом Мічела в Амстердамі може переважити турецькі мільйони.

Також ми повідомляли, що вже визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27.

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