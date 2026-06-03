Забарний різко знецінився у Франції на тлі чуток про відхід з ПСЖ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичного порталу .

Падіння Забарного

Найвідчутніше коригування зазнав центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний. За оцінками аналітиків, новоспечений переможець Ліги чемпіонів подешевшав одразу на 5 мільйонів євро – тепер його трансферна вартість становить 40 мільйонів.

Для 23-річного захисника це вже третє падіння цінника поспіль за останні вісім місяців. Свого піка вартість Іллі досягала в жовтні 2025 року, коли він оцінювався у 55 мільйонів євро.

Чутки про "Ліверпуль"

Такий регрес у вартості збігся з появою гучних чуток про можливе повернення гравця до англійської Прем'єр-ліги.

Англійський інсайдер Дейв Окоп повідомив, що "Ліверпуль" розглядає Забарного як заміну Ібраїмі Конате, який залишає команду. Представники українця вже провели початкові контакти з мерсисайдцями.

За інформацією джерел, Ілля не до кінця задоволений своїм становищем у Парижі. Попри те, що він відіграв 37 матчів у всіх турнірах (зокрема 28 у Лізі 1) та допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і захистити титул у ЛЧ, його роль у єврокубках виявилася скромнішою. Забарний не розпочав у старті жодного матчу плей-офф ЛЧ, а у фіналі проти лондонського "Арсенала" вийшов лише наприкінці додаткового часу замість Маркіньоса.

Парижани не відкидають продажу футболіста, але хочуть повернути щонайменше вкладені кошти – минулого літа вони придбали українця у "Борнмута" за 63 мільйонів євро. Додатковим стимулом для переходу в "Ліверпуль" може стати ймовірне призначення новим тренером мерсисайдців Андоні Іраоли, з яким Забарний успішно працював у складі "вишень".

Роман Яремчук (фото: instagram.com/ol)

Яремчук додає в ціні

На відміну від партнера по збірній, форвард Роман Яремчук зумів покращити свої фінансові показники. Нападник, який провів другу частину сезону у складі "Ліона" на правах орендної угоди, додав до свого цінника один мільйон євро. Тепер Transfermarkt оцінює Романа у 3,5 млн.

Яремчук приєднався до "Ліона" взимку і встиг відіграти за французький клуб 14 поєдинків у всіх турнірах. За цей період український страйкер відзначився 5 забитими м'ячами та записав на свій рахунок 1 асист.

Хто залишається найдорожчим у Лізі 1

Попри падіння вартості Забарного, лідерство на французькому ринку продовжують утримувати його партнери по команді. Топ-3 найдорожчих футболістів Ліги 1 повністю складається із зірок ПСЖ: