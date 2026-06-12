Свитолина, Костюк и другие получат рекордные призовые: Уимблдон назвал космические суммы

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) подогрел интерес к соревнованиям официальным анонсом финансовых вознаграждений. Общая сумма выплат в 2026 году взлетела до рекордных 64,2 млн фунтов стерлингов (около 74 млн евро). Это сразу на 20% больше, чем организаторы предлагали спортсменам в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Стимул для квалифаеров

В последние годы организаторы мэйджора сознательно смещают акцент на поддержку игроков, которые прекращают борьбу на первых этапах соревнований. Такая стратегия направлена на более справедливое распределение прибыли среди профессионалов.

Например, в этом году неудачники стартового раунда основной сетки одиночного разряда гарантированно пополнят свои счета на 80 000 фунтов (около 92 000 евро) - в 2025 году эта выплата составляла 76 000 евро.

Отдельного внимания заслужил и отборочный этап: общий бюджет квалификации увеличился на 25%. При этом Уимблдон остается верен своим традициям равноправия - мужчины и женщины получают абсолютно одинаковые суммы на всех стадиях.

Ответ на бунт звезд

Анонс космических призовых совпал с нарастанием напряжения в теннисной среде. Ведущие ракетки мира все громче выражают недовольство перегруженным календарем, слишком затяжными матчами и закрытостью руководства турниров Grand Slam к прямому диалогу.

Однако глава Всеанглийского клуба Дебби Джеванс четко дала понять, что считает действующую финансовую систему вполне сбалансированной. По ее словам, считать только чистый доход турнира некорректно, ведь клуб является некоммерческой организацией и вкладывает огромные ресурсы в инфраструктуру.

Распределение призовых в главных разрядах

Одиночный разряд (мужчины и женщины):

Победитель: £3,600,000 (+20%)

Финал: £1,800,000 (+18%)

Полуфинал: £900,000 (+16%)

Четвертьфинал: £480,000 (+20%)

4-й круг: £300,000 (+25%)

3-й круг: £185,000 (+23%)

2-й круг: £126,000 (+26%)

1-ый круг: £80,000 (+21%)

Квалификация (мужчины и женщины):

3-й круг: £50,000 (+20%)

2-й круг: £32,000 (+23%)

1-ый круг: £20,000 (+29%)

Парный разряд (на пару, мужчины и женщины):

Победители: £760,000 (+12%)

Финал: £380,000 (+10%)

Полуфинал: £190,000 (+9%)

Четвертьфинал: £95,000 (+9%)

3-й круг: £48,000 (+10%)

2-й круг: £29,000 (+12%)

1-ый круг: £18,000 (+9%)

Смешанный парный разряд (на пару):

Победители: £148,000 (+10%)

Финал: £74,000 (+9%)

Полуфинал: £37,000 (+9%)

Четвертьфинал: £19,000 (+9%)

2-й круг: £10,000 (+11%)

1-ый круг: £5,200 (+16%)

Что известно об Уимблдоне-2026

Профессиональный теннисный турнир серии Большого шлема, который традиционно разыгрывается на открытых травяных кортах, в этом году станет 139-м по счету.

Соревнования пройдут в девяти разрядах: пяти - у взрослых и четырех - у старших юниоров.

Квалификационные турниры запланированы на 22-28 июня, матчи основных соревнований - 29 июня - 12 июля.

Действующие чемпионы (победители Уимблдона-2025)