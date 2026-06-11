Сумма призовых впечатляет! Свитолина в топе самых богатых в истории: сколько заработала за карьеру

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции пересекла финансовую отметку, которая ранее покорялась лишь единицам.

Украинка в элитном клубе

Благодаря успешным выступлениям на кортах Парижа Свитолина за время профессиональной карьеры официально заработала более 30 миллионов долларов призовых. Она стала 12-й теннисисткой в истории, кому удалось покорить этот финансовый рубеж. Кроме того, среди действующих игроков, которые продолжают выступления в туре, Свитолина занимает почетное седьмое место по этому показателю. Сейчас ее общий карьерный заработок составляет 30,03 млн долларов.

Исторический список возглавляет легендарная американка Серена Уильямс, на счету которой недосягаемые 94,8 млн долларов. Вторую строчку занимает действующая первая ракетка мира Арина Соболенко (49,8 млн), а тройку лидеров замыкает четырехкратная чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек из Польши (45,6 млн).

Мировой ТОП-12 теннисисток по призовым в истории:

Серена Уильямс (США) - 94,81 млн долларов Арина Соболенко - 49,79 млн долларов Ига Свёнтек (Польша) - 45,62 млн долларов Винус Уильямс (США) - 43,07 млн долларов Симона Халеп (Румыния) - 40,23 млн долларов Виктория Азаренко - 38,89 млн Мария Шарапова - 38,77 млн Петра Квитова (Чехия) - 37,65 млн Каролин Возняцки (Дания) - 36,47 млн Коко Гофф (США) - 32,64 млн Анжелик Кербер (Германия) - 32,54 млн Элина Свитолина (Украина) - 30,03 млн

Сколько заработали другие украинки

В Украине Свитолина удерживает абсолютное и безальтернативное лидерство. Ближайшая преследовательница отстает от первой ракетки страны более чем втрое.

Топ-5 отечественных мастериц ракетки по заработкам выглядит так.

Элина Свитолина - 30,03 млн долларов Марта Костюк - 9,12 млн долларов Леся Цуренко - 6,93 млн Даяна Ястремская - 6,50 млн долларов Ангелина Калинина - 4,70 млн

Кто такая Элина Свитолина

31-летняя украинская теннисистка, родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин.

Она является экс-третьей ракеткой мира в рейтинге WTA (рекорд для Украины), бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио и победительницей Итогового турнира WTA 2018 года в одиночном разряде.

За свою карьеру Элина выиграла 20 одиночных титулов WTA, неоднократно доходила до полуфиналов турниров серии Grand Slam (Australian Open, Уимблдон, US Open) и шесть раз играла в четвертьфиналах Ролан Гаррос.

Известна своим непоколебимым характером и активной патриотической позицией на мировой арене. После рождения дочери Элина сумела триумфально вернуться в большой спорт, вновь доказав свой статус теннисистки экстра-класса.