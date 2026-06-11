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Первые очки на турнире: Украина устроила Китаю разгром на его же площадке

13:29 11.06.2026 Чт
2 мин
После неудачного старта "сине-желтые" закрыли хозяев площадки в четырех сетах. Впереди - ожесточенный бой за выход в топ
aimg Екатерина Урсатий
Первые очки на турнире: Украина устроила Китаю разгром на его же площадке Мужская сборная Украины по волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
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Мужская сборная Украины по волейболу одержала свою дебютную победу в новом сезоне элитной Лиги наций-2026. Во втором туре подопечные Рауля Лосано в четырех сетах переиграли хозяев площадки - сборную Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

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Бой против хозяев и бенефис Янчука и бенефис Янчука

После обидного стартового поражения от мощной сборной Японии (0:3), украинцы вышли на паркет против Китая с максимальным настроем.

Уже в первом сете "сине-желтые" полностью доминировали, разгромив соперника со счетом 25:17 и забрав свою первую выигранную партию в текущем розыгрыше.

Несмотря на потерю концентрации во втором сете (21:25), украинские волейболисты быстро вернули инициативу.

Следующие две партии прошли под диктовку нашей команды - 25:20 и 25:22.

Главным героем встречи стал Дмитрий Янчук, который принес Украине 18 очков (13 в атаке, 1 блок и 4 подачи на вылет).

Этот триумф принес Украине первые 3 очка и поднял команду на 7-е место в турнирной таблице.

После матча главный тренер сборной Китая Витал Гейнен откровенно признал силу нашей сборной.

"Против Словении был тяжелый поединок, но если переложить на матч против Украины - она была лучшей командой. В первом матче у нас были шансы выиграть, во втором - нет", - резюмировал разочарованный наставник китайцев.

Что дальше: расписание мужской сборной

Следующий поединок в Китае "сине-желтые" проведут уже в пятницу, 12 июня, в 11:30 по киевскому времени против крепкой команды Кубы, а 14 июня сыграют против Польши.

Для мужской сборной Украины это лишь второй в истории сезон в престижной Лиге наций.

Параллельно на мировой арене соревнуется и женская сборная Украины под руководством Якуба Глушака, которая после четырех туров занимает 15-ю строчку мирового табеля о рангах.

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

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