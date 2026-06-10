Драма на старте Лиги наций: как Украина сыграла против седьмой команды планеты

Мужская сборная Украины по волейболу неудачно начала свое выступление в новом сезоне престижной Лиги наций. В первом поединке основного раунда "сине-желтые" потерпели поражение от грозного соперника - сборной Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Нехватка концентрации в конце сетов: как прошел матч

Для украинской команды это уже второй в истории сезон в Лиге наций. В прошлом году "сине-желтые" смогли сотворить сенсацию, обыграв японцев на тайбрейке, однако на этот раз азиатский гранд взял убедительный реванш:

На старте партии подопечные Рауля Лосано шли очко в очко с фаворитами. Однако в середине сета японцы перехватили инициативу, оторвались на четыре пункта и спокойно довели дело до победы, так, 1-й сет (22:25)

2-й сет украинцы начали просто блестяще, обеспечив солидный рывок - 6:2. К сожалению, удержать преимущество не удалось: в конце поединка волейболисты Японии выдали мощную серию набранных очков, которая полностью сломала игру нашей команды (21:25).

В решающем отрезке матча украинские волейболисты отчаянно пытались зацепиться за свой шанс и сократить отставание по сетам. Они держали интригу до последнего, но дожать соперника на финише так и не смогли (22:25).

Самым ярким пятном в составе сборной Украины стал доигровщик Дмитрий Янчук.

Он провел чрезвычайно качественный матч и стал самым результативным игроком команды, записав в свой актив 18 очков.

Когда следующий матч Украины?

Времени на работу над ошибками у тренерского штаба Лосано мало. Свой следующий поединок в рамках первой игровой недели Лиги наций сборная Украины проведет уже в четверг, 11 июня.

Соперником "сине-желтых" станет неуступчивая национальная команда Китая. Матч начнется в 11:30 по киевскому времени.