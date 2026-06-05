Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте Украина после победного дебюта Мальдеры
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала свежую табель о рангах для мужских национальных сборных.
На каком месте наша сборная и кто стал новым лидером - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Первый рейтинг Мальдеры
Дебют итальянского специалиста Андреа Мальдеры на мостике украинской сборной пришелся на конец мая, когда "сине-желтые" сыграли товарищеский матч против команды Польши. Встреча завершилась уверенной победой украинцев со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
Этот результат принес команде дополнительные очки, и сейчас в активе Украины 1549,29 балла. В мировом рейтинге это позволило сохранить за собой 32-е место. Поляки после поражения расположились на 35-й строчке.
Прямо перед украинской сборной в рейтинге идет Норвегия (1555,60 балла), а сразу за нами - Кот-д'Ивуар, который имеет 1540,87 балла.
Впереди у подопечных Мальдеры еще более серьезная проверка. Уже в воскресенье, 7 июня, команда проведет следующий товарищеский поединок - на выезде против сборной Дании. Игра состоится в городе Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Кстати, датчане в обновленном рейтинге вылетели из топ-20 и сейчас находятся на 21-м месте.
Изменения в топ-10 и новый лидер
Июньское обновление от ФИФА принесло серьезные рокировки среди лидеров мирового футбола.
На первую строчку снова поднялась сборная Аргентины, подвинув с вершины команду Франции, которая теперь замыкает тройку лучших. Действующие чемпионы Европы испанцы удержали за собой вторую строчку.
Также изменениями отметилась и вторая половина топ-10, где сборная Марокко смогла опередить Нидерланды.
Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 5 июня:
- Аргентина - 1874.81 балла
- Испания - 1873.01
- Франция - 1869.43
- Англия - 1825.97
- Португалия - 1763.83
- Бразилия - 1762.66
- Марокко - 1756.94
- Нидерланды - 1751.10
- Бельгия - 1739.55
- Германия - 1731.30
Украина в рейтинге ФИФА
Система ранжирований национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.
Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).
Ранее мы рассказали, как Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому.