ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

10:30 04.06.2026 Чт
2 мин
"Сине-желтые" провели открытую тренировку во Львове
aimg Андрей Костенко
Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео) Общение футболистов с болельщиками во Львове (фото: УАФ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Национальная сборная Украины по футболу, которая из-за ограничений по безопасности лишена возможности играть официальные международные матчи на родной земле, впервые с начала полномасштабного вторжения провела большую встречу со своими болельщиками. Открытая тренировка во Львове стала уникальной возможностью для живого общения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Читайте также: "Страна, где война, играет лучше": легенда польского футбола шокирован поражением от Украины

Аншлаг на "Скифе" и эмоции Мальдеры

Главной локацией для долгожданной встречи стал львовский стадион "Скиф", трибуны которого собрали более 5000 горячих болельщиков. Сначала зрители имели возможность наблюдать за рабочим процессом и тренировочными упражнениями подопечных Андреа Мальдеры. Сразу после завершения спортивной части началось непосредственное общение команды с публикой.

Главный тренер сборной Андреа Мальдера, обращаясь к трибунам во время открытия основной программы вечера, не скрывал эмоций:

"Это очень сильная эмоция. Мы берем пример с вас. Если мы возьмем от вас хотя бы 10% тех эмоций, которые вы нам даете, - мы выиграем абсолютно все матчи. Спасибо всем!", - сказал наставник команды.

Шоу-программа и интерактив со звездами

Чтобы наверстать годы разлуки, вызванной войной, для болельщиков подготовили насыщенную развлекательную программу, где каждый мог почувствовать себя частью команды. Прямо на футбольном поле развернулись настоящие интерактивы:

  • Ожесточенные пенальти-батлы между игроками и фанатами;
  • Тематические квизы и викторины между футболистами и трибунами с розыгрышем множества призов;
  • Прямой диалог, во время которого болельщики могли задать звездам любые вопросы;
  • Самая масштабная автограф-сессия.

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Символ благодарности каждому украинцу

В УАФ отметили, что тренировочный сбор и вечер во Львове - это прежде всего искренняя благодарность каждому гражданину Украины, который поддерживает команду на расстоянии.

"Сборная пока не может провести большую игру на родном стадионе, но в этот вечер мы подарили друг другу главное - ощущение, что мы вместе. Свою энергию, открытость и уверенность. Впереди у нас еще много побед. И мы обязательно будем праздновать их дома", - подытожили в ассоциации.

Напомним, что сборная Украины в дебютном матче под управлением Андреа Мальдеры уверенно переиграла команду Польши во Вроцлаве (2:0).

Следующий товарищеский матч наша команда проведет с Данией в воскресенье, 7 июня. Выездная встреча в Оденсе начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что футболист сборной Украины подписал контракт с европейским чемпионом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Львов
Новости
Летнее наступление РФ обречено? В ISW объяснили, какую ошибку сделали оккупанты
Летнее наступление РФ обречено? В ISW объяснили, какую ошибку сделали оккупанты
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины