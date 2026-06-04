Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Национальная сборная Украины по футболу, которая из-за ограничений по безопасности лишена возможности играть официальные международные матчи на родной земле, впервые с начала полномасштабного вторжения провела большую встречу со своими болельщиками. Открытая тренировка во Львове стала уникальной возможностью для живого общения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) .

Аншлаг на "Скифе" и эмоции Мальдеры

Главной локацией для долгожданной встречи стал львовский стадион "Скиф", трибуны которого собрали более 5000 горячих болельщиков. Сначала зрители имели возможность наблюдать за рабочим процессом и тренировочными упражнениями подопечных Андреа Мальдеры. Сразу после завершения спортивной части началось непосредственное общение команды с публикой.

Главный тренер сборной Андреа Мальдера, обращаясь к трибунам во время открытия основной программы вечера, не скрывал эмоций:

"Это очень сильная эмоция. Мы берем пример с вас. Если мы возьмем от вас хотя бы 10% тех эмоций, которые вы нам даете, - мы выиграем абсолютно все матчи. Спасибо всем!", - сказал наставник команды.

Шоу-программа и интерактив со звездами

Чтобы наверстать годы разлуки, вызванной войной, для болельщиков подготовили насыщенную развлекательную программу, где каждый мог почувствовать себя частью команды. Прямо на футбольном поле развернулись настоящие интерактивы:

Ожесточенные пенальти-батлы между игроками и фанатами;

Тематические квизы и викторины между футболистами и трибунами с розыгрышем множества призов;

Прямой диалог, во время которого болельщики могли задать звездам любые вопросы;

Самая масштабная автограф-сессия.

Символ благодарности каждому украинцу

В УАФ отметили, что тренировочный сбор и вечер во Львове - это прежде всего искренняя благодарность каждому гражданину Украины, который поддерживает команду на расстоянии.

"Сборная пока не может провести большую игру на родном стадионе, но в этот вечер мы подарили друг другу главное - ощущение, что мы вместе. Свою энергию, открытость и уверенность. Впереди у нас еще много побед. И мы обязательно будем праздновать их дома", - подытожили в ассоциации.

Напомним, что сборная Украины в дебютном матче под управлением Андреа Мальдеры уверенно переиграла команду Польши во Вроцлаве (2:0).

Следующий товарищеский матч наша команда проведет с Данией в воскресенье, 7 июня. Выездная встреча в Оденсе начнется в 19:30 по киевскому времени.