"Страна, где война, играет лучше": легенда польского футбола шокирован поражением от Украины

Легенда польского футбола Збигнев Бонек жестко раскритиковал игру своей национальной сборной в товарищеском матче против Украины. Он назвал поединок во Вроцлаве "настоящим кошмаром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.pl .

"Украина на расслаблении нас немного раскатала"

Знаменитый в прошлом бомбардир не скрывал своего разочарования результатом и действиями футболистов на поле. Особое внимание бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) обратил на парадоксальность ситуации, в которой оказался польский спорт по сравнению с украинским.

"Можно задуматься над одной вещью: как это возможно, что в Украине играют лучше нас. Это ненормально. Страна, в которой идет война, играет лучше. Украина на расслаблении нас немного раскатала", - заявил Бонек.

Если бы вместо Швеции была Украина

Прославленный ветеран подчеркнул, что нынешний провал стал следствием иллюзий после финала стыковых матчей, где Польша проиграла Швеции (2:3). Тогда общество назвало вылет "случайным" из-за хорошего качества игры, с чем Бонек категорически не согласен.

По его словам, поляки тешили себя мыслями, что лучше бы они в финале плей-офф попали на Украину. Однако поединок во Вроцлаве все расставил на свои места.

Кто такой Збигнев Бонек

Один из величайших футболистов в истории Польши, легендарный нападающий и полузащитник, который получил признание на мировом уровне.

Звездная карьера: Наибольшую славу получил в 1982-1985 годах, выступая за туринский "Ювентус" в тандеме с Мишелем Платини. В составе итальянского гранда выиграл Кубок европейских чемпионов (1985), Кубок кубков и Суперкубок УЕФА (1984), а также чемпионат Италии. Впоследствии успешно играл за римскую "Рому".

Успех со сборной: Стал лидером и главной звездой сборной Польши на чемпионате мира 1982 года, где поляки получили исторические бронзовые награды. В том же году Бонек занял 3-е место в голосовании за "Золотой мяч".

Футбольный функционер: В течение девяти лет (с 2012 по 2021) возглавлял Польский футбольный союз (PZPN). Также был вице-президентом УЕФА. Сейчас остается одним из самых влиятельных и авторитетных экспертов в европейском футболе.