ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

"Страна, где война, играет лучше": легенда польского футбола шокирован поражением от Украины

13:39 01.06.2026 Пн
2 мин
Уверенная победа украинцев вызвала волну возмущения в польском медиапространстве
aimg Андрей Костенко
"Страна, где война, играет лучше": легенда польского футбола шокирован поражением от Украины Украина шокировала Польшу (фото: УАФ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Легенда польского футбола Збигнев Бонек жестко раскритиковал игру своей национальной сборной в товарищеском матче против Украины. Он назвал поединок во Вроцлаве "настоящим кошмаром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.pl.

Читайте также: Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому

"Украина на расслаблении нас немного раскатала"

Знаменитый в прошлом бомбардир не скрывал своего разочарования результатом и действиями футболистов на поле. Особое внимание бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) обратил на парадоксальность ситуации, в которой оказался польский спорт по сравнению с украинским.

"Можно задуматься над одной вещью: как это возможно, что в Украине играют лучше нас. Это ненормально. Страна, в которой идет война, играет лучше. Украина на расслаблении нас немного раскатала", - заявил Бонек.

Если бы вместо Швеции была Украина

Прославленный ветеран подчеркнул, что нынешний провал стал следствием иллюзий после финала стыковых матчей, где Польша проиграла Швеции (2:3). Тогда общество назвало вылет "случайным" из-за хорошего качества игры, с чем Бонек категорически не согласен.

По его словам, поляки тешили себя мыслями, что лучше бы они в финале плей-офф попали на Украину. Однако поединок во Вроцлаве все расставил на свои места.

&quot;Страна, где война, играет лучше&quot;: легенда польского футбола шокирован поражением от Украины

Збигнев Бонек (фото: Agencja Wyborcza.pl)

Кто такой Збигнев Бонек

Один из величайших футболистов в истории Польши, легендарный нападающий и полузащитник, который получил признание на мировом уровне.

Звездная карьера: Наибольшую славу получил в 1982-1985 годах, выступая за туринский "Ювентус" в тандеме с Мишелем Платини. В составе итальянского гранда выиграл Кубок европейских чемпионов (1985), Кубок кубков и Суперкубок УЕФА (1984), а также чемпионат Италии. Впоследствии успешно играл за римскую "Рому".

Успех со сборной: Стал лидером и главной звездой сборной Польши на чемпионате мира 1982 года, где поляки получили исторические бронзовые награды. В том же году Бонек занял 3-е место в голосовании за "Золотой мяч".

Футбольный функционер: В течение девяти лет (с 2012 по 2021) возглавлял Польский футбольный союз (PZPN). Также был вице-президентом УЕФА. Сейчас остается одним из самых влиятельных и авторитетных экспертов в европейском футболе.

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол
Новости
Россия может остаться без топлива из-за рекордных ударов Украины, - Bloomberg
Россия может остаться без топлива из-за рекордных ударов Украины, - Bloomberg
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны