"Країна, де війна, грає краще": легенда польського футболу шокований поразкою від України

13:39 01.06.2026 Пн
2 хв
Впевнена перемога українців викликала хвилю обурення в польському медіапросторі
aimg Андрій Костенко
Україна шокувала Польщу (фото: УАФ)
Легенда польського футболу Збігнєв Бонек жорстко розкритикував гру своєї національної збірної у товариському матчі проти України. Він назвав поєдинок у Вроцлаві "справжнім кошмаром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.pl.

"Україна на розслабленні нас трохи розкатала"

Знаменитий у минулому бомбардир не приховував свого розчарування результатом і діями футболістів на полі. Особливу увагу колишній очільник Польського футбольного союзу (PZPN) звернув на парадоксальність ситуації, в якій опинився польський спорт порівняно з українським.

"Можна задуматися над однією річчю: як це можливо, що в Україні грають краще за нас. Це ненормально. Країна, в якій іде війна, грає краще. Україна на розслабленні нас трохи розкатала", - заявив Бонек.

Якби замість Швеції була Україна

Славетний ветеран підкреслив, що нинішній провал став наслідком ілюзій після фіналу стикових матчів, де Польща програла Швеції (2:3). Тоді суспільство назвало виліт "випадковим" через хорошу якість гри, з чим Бонек категорично не згоден.

За його словами, поляки тішили себе думками, що краще б вони у фіналі плей-офф потрапили на Україну. Проте поєдинок у Вроцлаві усе розставив на свої місця.

Збігнев Бонек (фото: Agencja Wyborcza.pl)

Хто такий Збігнєв Бонек

Один із найвидатніших футболістів в історії Польщі, легендарний нападник та півзахисник, який здобув визнання на світовому рівні.

Зіркова кар'єра: Найбільшу славу здобув у 1982–1985 роках, виступаючи за туринський "Ювентус" в тандемі з Мішелем Платіні. У складі італійського гранда виграв Кубок європейських чемпіонів (1985), Кубок кубків та Суперкубок УЄФА (1984), а також чемпіонат Італії. Згодом успішно грав за римську "Рому".

Успіх зі збірною: Став лідером та головною зіркою збірної Польщі на чемпіонаті світу 1982 року, де поляки здобули історичні бронзові нагороди. Того ж року Бонек посів 3-тє місце у голосуванні за "Золотий м'яч".

Футбольний функціонер: Протягом дев'яти років (із 2012 по 2021) очолював Польський футбольний союз (PZPN). Також був віце-президентом УЄФА. Наразі залишається одним із найвпливовіших та найавторитетніших експертів у європейському футболі.

