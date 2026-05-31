ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Ярмоленко побив один рекорд Шевченка та наблизився до іншого

21:13 31.05.2026 Нд
2 хв
Капітан "синьо-жовтих" увійшов в історію під час контрольного матчу у Вроцлаві
aimg Андрій Костенко
Ярмоленко побив один рекорд Шевченка та наблизився до іншого Андрій Ярмоленко (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Андрій Ярмоленко, який вивів національну команду із капітанською пов'язкою на товариську гру проти Польщі, став автором історичного взяття воріт. Цей гол не лише зміцнив перевагу українців у матчі, а й дозволив вінгеру переписати книгу рекордів збірної.

Яке досягнення підкорилося легенді – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Забудьте про красивий футбол: новий тренер збірної України приголомшив своєю вимогою

Яскраве повернення в збірну

Ярмоленко вийшов на поле у синьо-жовтій футболці вперше за довгий час – востаннє він грав за збірну ще 23 березня 2025 року проти Бельгії (0:3), де отримав лише хвилину.

Новий керманич Андреа Мальдера повернув досвідченого динамівця до табору національної команди після того, як його ігнорував Сергій Ребров. Повернення вийшло тріумфальним.

Під завісу першого тайму Ярмоленко ефектно замкнув простріл від Віктора Циганкова, подвоївши перевагу "синьо-жовтих" у матчі. Таким чином він став найстаршим автором голу в історії збірної України. Вінгер забив у віці 36 років і 220 днів.

Попереднє вікове досягнення належало Андрію Шевченку, який свій останній гол забив на Євро-2012 у ворота Швеції у віці 35 років і 256 днів. Тепер цей рекорд офіційно побито.

Штурм бомбардирської вершини

Крім того, цей точний удар став 47-м у кар'єрі Ярмоленка за національну команду. Він упритул наблизився до головного бомбардирського рекорду країни, який досі утримує все той же Андрій Шевченко із 48 голами.

Капітану залишилося забити всього один м'яч, щоб зрівнятися з легендою, і два – щоб одноосібно очолити список найкращих голеадорів в історії національної команди України.

Топ-10 бомбардирів збірної України:

  1. Андрій Шевченко – 48 голів
  2. Андрій Ярмоленко – 47
  3. Євген Коноплянка – 21
  4. Роман Яремчук – 18
  5. Сергій Ребров – 15
  6. Олег Гусєв – 13
  7. Сергій Назаренко – 12
  8. Віктор Циганков – 12
  9. Артем Довбик – 11
  10. Євген Селезньов – 11

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Ярмоленко Андрій Шевченко
Новини
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
Аналітика
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу