Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому

Андрей Ярмоленко, который вывел национальную команду с капитанской повязкой на товарищескую игру против Польши , стал автором исторического взятия ворот. Этот гол не только укрепил преимущество украинцев в матче, но и позволил вингеру переписать книгу рекордов сборной.

Яркое возвращение в сборную

Ярмоленко вышел на поле в сине-желтой футболке впервые за долгое время - последний раз он играл за сборную еще 23 марта 2025 года против Бельгии (0:3), где получил лишь минуту.

Новый рулевой Андреа Мальдера вернул опытного динамовца в стан национальной команды после того, как его игнорировал Сергей Ребров. Возвращение получилось триумфальным.

Под занавес первого тайма Ярмоленко эффектно замкнул прострел от Виктора Цыганкова, удвоив преимущество "сине-желтых" в матче. Таким образом он стал самым возрастным автором гола в истории сборной Украины. Вингер забил в возрасте 36 лет и 220 дней.

Предыдущее возрастное достижение принадлежало Андрею Шевченко, который свой последний гол забил на Евро-2012 в ворота Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней. Теперь этот рекорд официально побит.

Штурм бомбардирской вершины

Кроме того, этот точный удар стал 47-м в карьере Ярмоленко за национальную команду. Он вплотную приблизился к главному бомбардирскому рекорду страны, который до сих пор удерживает все тот же Андрей Шевченко с 48 голами.

Капитану осталось забить всего один мяч, чтобы сравняться с легендой, и два - чтобы единолично возглавить список лучших голеадоров в истории национальной команды Украины.

Топ-10 бомбардиров сборной Украины: