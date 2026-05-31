Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому

21:13 31.05.2026 Вс
2 мин
Капитан "сине-желтых" вошел в историю во время контрольного матча во Вроцлаве
aimg Андрей Костенко
Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому Андрей Ярмоленко (фото: Getty Images)
Андрей Ярмоленко, который вывел национальную команду с капитанской повязкой на товарищескую игру против Польши, стал автором исторического взятия ворот. Этот гол не только укрепил преимущество украинцев в матче, но и позволил вингеру переписать книгу рекордов сборной.

Какое достижение покорилось легенде - рассказывает РБК-Украина.

Яркое возвращение в сборную

Ярмоленко вышел на поле в сине-желтой футболке впервые за долгое время - последний раз он играл за сборную еще 23 марта 2025 года против Бельгии (0:3), где получил лишь минуту.

Новый рулевой Андреа Мальдера вернул опытного динамовца в стан национальной команды после того, как его игнорировал Сергей Ребров. Возвращение получилось триумфальным.

Под занавес первого тайма Ярмоленко эффектно замкнул прострел от Виктора Цыганкова, удвоив преимущество "сине-желтых" в матче. Таким образом он стал самым возрастным автором гола в истории сборной Украины. Вингер забил в возрасте 36 лет и 220 дней.

Предыдущее возрастное достижение принадлежало Андрею Шевченко, который свой последний гол забил на Евро-2012 в ворота Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней. Теперь этот рекорд официально побит.

Штурм бомбардирской вершины

Кроме того, этот точный удар стал 47-м в карьере Ярмоленко за национальную команду. Он вплотную приблизился к главному бомбардирскому рекорду страны, который до сих пор удерживает все тот же Андрей Шевченко с 48 голами.

Капитану осталось забить всего один мяч, чтобы сравняться с легендой, и два - чтобы единолично возглавить список лучших голеадоров в истории национальной команды Украины.

Топ-10 бомбардиров сборной Украины:

  1. Андрей Шевченко - 48 голов
  2. Андрей Ярмоленко - 47
  3. Евгений Коноплянка - 21
  4. Роман Яремчук - 18
  5. Сергей Ребров - 15
  6. Олег Гусев - 13
  7. Сергей Назаренко - 12
  8. Виктор Цыганков - 12
  9. Артем Довбик - 11
  10. Евгений Селезнев - 11

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
