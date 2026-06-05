Новый вызов для лидера сборной: Малиновский официально сменил Серию А на еврокубковый топ-клуб
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально сменил клубную прописку. Опытный хавбек продолжит карьеру в чемпионате Турции, подписав контракт с бронзовым призером Суперлиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальной странице клуба в Instagram.
Детали контракта и конкуренция в Турции
В состав турецкого гранда Руслан присоединился в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с итальянским "Дженоа" подошло к завершению.
По информации авторитетного местного издания Gunebakis, украинец согласовал условия долгосрочного контракта по схеме "2+1" (соглашение на два года с опцией автоматического продления еще на один сезон).
Малиновский призван усилить позицию в центре поля.
Впрочем, украинца ждет серьезная конкуренция: в сезоне 2025/26 за "Трабзонспор" на этой позиции выступали пять исполнителей, а железобетонными игроками основы были ивуариец Крист Инао Улаи и француз Тим Жаболь-Фолькарелли, которые сыграли более 30 матчей за сезон.
Также в ротации находятся марокканец Бенджамин Бушуари и местные воспитанники Озан Туфан и Боран Башкан.
"Bazı karararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir."
Yeni bir hikayeyi başlatan seçim:
Ранее мы рассказали, как Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому.