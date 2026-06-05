Новый вызов для лидера сборной: Малиновский официально сменил Серию А на еврокубковый топ-клуб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальной странице клуба в Instagram .

Детали контракта и конкуренция в Турции

В состав турецкого гранда Руслан присоединился в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с итальянским "Дженоа" подошло к завершению.

По информации авторитетного местного издания Gunebakis, украинец согласовал условия долгосрочного контракта по схеме "2+1" (соглашение на два года с опцией автоматического продления еще на один сезон).

Малиновский призван усилить позицию в центре поля.

Впрочем, украинца ждет серьезная конкуренция: в сезоне 2025/26 за "Трабзонспор" на этой позиции выступали пять исполнителей, а железобетонными игроками основы были ивуариец Крист Инао Улаи и француз Тим Жаболь-Фолькарелли, которые сыграли более 30 матчей за сезон.

Также в ротации находятся марокканец Бенджамин Бушуари и местные воспитанники Озан Туфан и Боран Башкан.