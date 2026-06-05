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Новый вызов для лидера сборной: Малиновский официально сменил Серию А на еврокубковый топ-клуб

21:58 05.06.2026 Пт
2 мин
Громкий трансфер лета. Украинский хавбек пакует вещи в Турцию после роскошного сезона в Италии
aimg Екатерина Урсатий
Новый вызов для лидера сборной: Малиновский официально сменил Серию А на еврокубковый топ-клуб Руслан Малиновский (фото: Getty Images)
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально сменил клубную прописку. Опытный хавбек продолжит карьеру в чемпионате Турции, подписав контракт с бронзовым призером Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальной странице клуба в Instagram.

Детали контракта и конкуренция в Турции

В состав турецкого гранда Руслан присоединился в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с итальянским "Дженоа" подошло к завершению.

По информации авторитетного местного издания Gunebakis, украинец согласовал условия долгосрочного контракта по схеме "2+1" (соглашение на два года с опцией автоматического продления еще на один сезон).

Малиновский призван усилить позицию в центре поля.

Впрочем, украинца ждет серьезная конкуренция: в сезоне 2025/26 за "Трабзонспор" на этой позиции выступали пять исполнителей, а железобетонными игроками основы были ивуариец Крист Инао Улаи и француз Тим Жаболь-Фолькарелли, которые сыграли более 30 матчей за сезон.

Также в ротации находятся марокканец Бенджамин Бушуари и местные воспитанники Озан Туфан и Боран Башкан.

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