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Исторический триумф: женская сборная Украины по волейболу вырвала дебютную победу в Лиге наций (видео)

09:47 05.06.2026 Пт
3 мин
В бешеном триллере на тайбрейке "сине-желтые" одолели грозную команду Германии
aimg Андрей Костенко
Исторический триумф: женская сборная Украины по волейболу вырвала дебютную победу в Лиге наций (видео) Сборная Украины впервые победила на элитном уровне (фото: volleyballworld.com)
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Женская национальная сборная Украины по волейболу одержала дебютную викторию в рамках престижной Лиги наций. В сверхдраматическом противостоянии второго тура наша команда на тайбрейке сломила сопротивление мощной немецкой сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

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Лига наций-2026. Женщины. Основной раунд

Украина - Германия - 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 19:25, 15:13)

Как прошла игра

Для украинской женской команды сезон-2026 является историческим, ведь сборная впервые представлена на таком высоком уровне. Начали свой путь "сине-желтые" с поражения от фавориток из США (0:3). А Германия, которая в прошлом году играла в четвертьфинале турнира, стартовала с уверенной победы над Канадой (3:1).

Блицкриг на старте. Наши девушки ошеломили соперниц с первых минут. На экваторе первой партии преимущество Украины достигло солидных шести пунктов (15:9), что позволило спокойно дожать немок - 25:21.

Второй сет - на характере. Второй сет едва не стал холодным душем: "сине-желтые" безнадежно "горели" со счетом 4:10. Однако подопечные Якуба Глушака совершили невероятный камбэк: восстановили паритет и победили на "больше-меньше" - 30:28.

Немецкий ответ. При счете 0:2 по партиям проснулся фаворит. Третий сет полностью прошел под диктовку Бундестим, оформившей рывок +11 (25:14). Не изменился рисунок игры и в четвертом отрезке - немки держали дистанцию в 3-6 очков и перевели поединок в решающую пятую партию (25:19).

Эпический тайбрейк. Пятый сет превратился в настоящие качели, где команды не отпускали друг друга более чем на два мяча. Уступая 7:9, украинки взяли три розыгрыша подряд, а затем первыми подобрались к матчболу (14:13). Затяжной и изнурительный финальный розыгрыш на подаче Марты Федык завершился "железобетонным" блоком наших девушек, который поставил золотую точку в матче - 15:13!

Статистика и лидеры

Наибольший вклад в исторический успех сделала диагональная Александра Миленко, которая наколотила 22 очка (столько же у лидера немок Леаны Грозер). Еще 17 пунктов в активе Виктории Данчак, а центральная блокирующая Диана Мелюшкина принесла команде 11 баллов.

Что дальше

Благодаря победе сборная Украины поднялась на 12-ю строчку в общем зачете основного раунда. Напомним, что задача-максимум для команд - попасть в семерку лучших, которые вместе с хозяйками финала из Китая разыграют трофей в плей-офф.

Следующий экзамен на прочность "сине-желтые" будут сдавать уже сегодня, в пятницу, 5 июня, против топ-сборной Японии. Начало противостояния - в 23:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на платформах "Суспільне Спорт", а также на специализированном YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Ранее мы сообщили полное расписание матчей и трансляций женской сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций.

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