Сыграет ли Плотницкий? Сборная Украины по волейболу назвала состав на Лигу наций
Мужская национальная сборная Украины по волейболу официально объявила состав на матчи первой игровой недели самого престижного коммерческого турнира планеты - Лиги наций-2026, который будет принимать Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на volleyball.ua.
Почему лидер до сих пор не в Китае
Накануне старта международного сезона звездный доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о возвращении в ряды национальной команды. Однако вокруг его участия в первом туре развернулась настоящая драма.
Из-за организационных задержек с оформлением документов волейболист до сих пор находится в Европе и ожидает получения нового украинского паспорта. Из-за этого он не смог вылететь со сборной в Китай. В тренерском штабе лелеют надежду, что Плотницкий успеет решить вопрос и присоединится к команде непосредственно в ходе стартовых поединков.
На случай, если лидер так и не успеет долететь, в распоряжении аргентинского специалиста Рауля Лосано есть еще четыре доигровщика, среди которых самый результативный игрок прошлого розыгрыша Лиги наций Дмитрий Янчук. Также в строю другие ключевые исполнители: центральный блокирующий Юрий Семенюк и диагональный Василий Тупчий.
Состав сборной Украины на первую неделю Лиги наций:
- Связующие: Юрий Синица ("Хэбэй", Китай), Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляне").
- Диагональные: Василий Тупчий ("Барком-Кажаны"), Максим Тонконог ("Фано", Италия).
- Доигровщики: Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Илья Ковалев ("Барком-Кажаны"), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Александр Наложный ("Эпицентр-Подоляне"), Евгений Кисилюк ("Рапид", Румыния).
- Центральные блокирующие: Владислав Щуров ("Барком-Кажаны"), Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Денис Велецкий, Андрей Челеняк (оба - "Эпицентр-Подоляне").
- Либеро: Евгений Бойко ("Решетиловка"), Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны").
Контрольные матчи и календарь первой недели
Для сборной Украины это второй подряд сезон в Лиге наций. Перед стартом в Китае "сине-желтые" провели три товарищеские встречи: уступили Болгарии и Польше с одинаковым счетом 1:3, но завершили подготовку оптимистичной победой над Сербией (3:1).
Расписание матчей сборной Украины (по киевскому времени):
- Среда, 10 июня, 15:00. Украина - Япония
- Четверг, 11 июня, 11:30. Китай - Украина
- Пятница, 12 июня, 11:30. Украина - Куба
- Воскресенье, 14 июня, 8:00. Украина - Польша
Где смотреть матчи
Эксклюзивным транслятором Лиги наций в Украине является "Суспільне Спорт". Матчи турнира будут доступны вживую на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".
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