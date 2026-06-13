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Боевой мир в Торонто: Канада спаслась против Боснии в стартовом матче на домашнем ЧМ (видео)

00:00 13.06.2026 Сб
3 мин
Хозяева не смогли одержать свою первую победу на Мундиалях
aimg Андрей Костенко
Боевой мир в Торонто: Канада спаслась против Боснии в стартовом матче на домашнем ЧМ (видео) Сборная Канады добыла свой первый балл в истории ЧМ (фото: x.com/CanadaSoccerEN)
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Стартовый поединок в группе B между сборными Канады и Боснии и Герцеговины ожидался с особым трепетом. "Кленовые" перед собственными трибунами пытались одержать первую историческую победу за время своих выступлений а ЧМ. А крепкая балканская команда стремилась доказать, что ее появление на большом футбольном форуме не является случайностью.

О том, как прошла игра и какой принесла результат - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo.

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ЧМ-2026. Группа В. 1-й тур

Канада - Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Ларин, 79 - Лукич, 21

Быстрый гол Боснии

Старт поединка неожиданно прошел под диктовку сборной Боснии и Герцеговины, которая создала несколько острых моментов у ворот хозяев уже в дебюте. Активность балканцев принесла результат на 21-й минуте: Йово Лукич выиграл верховую борьбу во время розыгрыша углового и точным ударом головой открыл счет в матче.

Канада мгновенно перехватила инициативу и забрала мяч под свой тотальный контроль (66% владения). "Кленовые" буквально засыпали штрафную площадку соперника навесами, заработав за тайм аж 9 угловых. Однако защита боснийцев во главе с опытным Сеадом Колашинацом стояла стеной. Лучшие шансы отыграться упустили Джонатан Дэвид (его удар из выгодной позиции парировал бывший голкипер "Зари" Никола Василь) и Тани Олувасейи, который пробил выше ворот без сопротивления защитников.

На последних добавленных к первому тайму минутах Дерек Корнелиус упустил финальную возможность канадцев забить в раздевалку. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе боснийцев - 1:0.

Выход канадского джокера

Со стартом второй половины встречи канадцы бросились отыгрываться. Уже на 53-й минуте "кленовые" создали стопроцентный момент: Олувасейи пробивал мимо беспомощного голкипера, но Боснию спас Колашинац, который в невероятном подкате перевел мяч в перекладину. Балканцы ответили супермоментом Эмердина Демировича - форвард выскочил один на один с кипером Канады Максимом Крепо, однако замудрил с обыгрышем вратаря и упустил шанс удвоить преимущество.

После 60-й минуты на поле начался настоящий ливень замен. Тренер хозяев поля Джесси Марш пошел на риск и провел кардинальную ротацию в атаке, сняв с игры даже Джонатана Дэвида. Давление хозяев усилилось: сначала Никола Катич выбил мяч с линии почти пустых ворот Боснии, а на 79-й минуте только что появившийся на поле джокер канадцев Кайл Ларин получил передачу в штрафной площадке и мощным ударом в угол сравнял счет - 1:1.

После забитого мяча сборная Канады поймала настоящий кураж и всеми силами пошла вперед, пытаясь вырвать победу на домашней арене. Боснийцы, заметно истощенные высоким темпом поединка, полностью отдали инициативу и всем составом сели глубоко в оборону, самоотверженно защищая ничейный результат.

Канада, как ни старалась, не смогла вырвать победу. Однако и ничья стала знаковой: это первое очко "кленовых" за время выступлений на Мундиалях. Для исторического достижения понадобилось семь матчей на трех турнирах.

Ситуация в группе B и расписание следующих матчей

Кроме Канады и Боснии и Герцеговины, в квартете B выступают сборные Швейцарии и Катара. Свой очный поединок стартового тура они проведут в субботу, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Во втором туре командам предстоят следующие противостояния:

  • 18 июня. Босния и Герцеговина - Швейцария

  • 19 июня. Канада - Катар

Ранее мы писали, что 17-летний мексиканец сравнялся с Пеле и вошел в историю чемпионатов мира.

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