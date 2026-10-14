Зубков против "горняков": где и когда смотреть матч "Шахтер" - АЕК в Лиге чемпионов

В среду, 14 октября, донецкий "Шахтер" возвращается к выступлениям в еврокубках после международной паузы. Матч против греческого АЕКа "горняки" проведут на номинально домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Где и когда смотреть матч - рассказывает Sport RBC.UA.

Расклады перед матчем

В турнирной таблице Лиги чемпионов украинская и греческая команды занимают места в зоне квалификации плей-офф после первого тура. "Шахтер" благодаря ничьей в матче с ПСВ занимает 22-е место. А АЕК после минимальной победы против ЛАСКа занимает 17-е место.

В то же время, к самому матчу команды подходят в положительном настроении. "Шахтер" победил "Верес", а АЕК разобрался с ОФИ. Причем оба матча завершились с одинаковым счетом 3:0.

Этот матч станет первым домашним поединком "горняков" на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Также стала известна бригада арбитров, которая будет работать на этой игре. Главным судьей встречи будет англичанин Крис Кавана, лайнсменами стали англичане Дэн Кук и Иен Хассин. Четвертым арбитром назначен Сэм Барротт.

Отдельно следует отметить и то, что в матче против "Шахтера" сможет сыграть украинский вингер Александр Зубков. Для последнего это будет не рядовой матч – ведь Александр является воспитанником донецкой футбольной школы.

История встреч

"Шахтер" и АЕК ранее сыграли между собой только один раз - это был товарищеский матч в 2023 году. Тогда греки одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Также у греков есть опыт игры против "Динамо" и "Зари". В сезоне-2017/18 в 1/16 финала Лиги Европы АЕК и "Динамо" дважды сыграли вничью - 1:1 в Греции и 0:0 в Украине.

А в сезоне-2020/21 уже на групповом этапе Лиги Европы в группе G АЕК и "Заря" обменялись крупными победами на выезде – 1:4 в Украине (победа АЕК) и 0:3 в Греции (победа "Зари").

АЭК же станет четвертым греческим соперником для "Шахтера". Ранее "горняки" играли против ПАОКа, "Олимпиакоса" и "Панатинаикоса". История встреч выглядит так:

Лига Европы-2025/26. "Панатинаикос" - 0:0 и 0:0 (3:4 по пенальти), победа "Панатинаикоса".

"Панатинаикос" - 0:0 и 0:0 (3:4 по пенальти), победа "Панатинаикоса". Лига чемпионов-2006/07. "Олимпиакос" – 2:2 и 1:1.

"Олимпиакос" – 2:2 и 1:1. Кубок УЕФА-2005/06. ПАОК – 1:0, победа "Шахтера".

Где и когда смотреть матч

Просмотреть поединок "горняков" в рамках Лиги чемпионов можно на OTT-платформе Megogo. Матч доступен по подписке "Спорт" и у всех MEGOPACK.

Матчу будет предшествовать студия с ведущим Сергеем Лукьяненко. Гостями студии станут Александр Головко и Олег Маслюк.

Комментаторами второго матча "горняков" в Лиге чемпионов этого года станут Виталий Кравченко и Александр Мельниченко.