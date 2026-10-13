"Шахтер" против АЕК, "Реал" едет в Рим: главные матчи 2-го тура Лиги чемпионов

Sport RBC.UA при поддержке рассказывает о главных матчах второго тура Лиги чемпионов, которые стоит посмотреть на этой неделе.

13 и 14 октября пройдут поединки второго тура основного этапа сезона-2026/27. Болельщиков ждут противостояния "Атлетико" с "Манчестер Юнайтед", "Ромы" с "Реалом", "Манчестер Сити" с ПСЖ, а также матч с участием украинского "Шахтера".

13 октября: "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед", "Барселона" в Стамбуле

Во вторник, 13 октября, пройдут сразу девять поединков. Два из них стартуют в 19:45 по киевскому времени, еще семь – в 22:00.

19:45 "Ланс" – "Спортинг"

19:45 "Сабах" – "Славия"

22:00 "Арсенал" – "Лилль"

22:00 "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Интер" – "Брюгге"

22:00 "Галатасарай" – "Барселона"

22:00 "РБ Лейпциг" – ПСВ

22:00 "Викинг" – "Бавария"

22:00 "Вильярреал" – "Наполи"

Центральным матчем вечера станет противостояние в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "Манчестер Юнайтед". Испанцы стартовали в основном этапе поражения от "Ливерпуля" – 1:2, тогда как манкунианцы в первом туре разгромили "Сабах" со счетом 4:0. Теперь команды встретятся между собой в матче, который может иметь большое значение для борьбы за место в верхней части таблицы.

Интересно, что "Атлетико" еще ни разу не побеждал английскую команду на групповом или основном этапе Лиги чемпионов: в семи предыдущих матчах мадридцы получили четыре ничьих и потерпели три поражения. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, проиграл лишь один из последних 11 матчей против испанских клубов в еврокубках.

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Еще одна интересная дуэль – "Галатасарай" против "Барселоны". Каталонцы стартовали в Лиге чемпионов по яркой победе над "Фейеноордом" - 5:1, а турецкий клуб в первом туре уступил "Спортингу" - 1:3.

В центре внимания будет и Ламин Ямаль. 19-летний испанец уже забил 12 голов в Лиге чемпионов в статусе игрока юношеского возраста – всего на один меньше, чем в свое время Килиан Мбаппе. "Барселона" при этом остается одной из самых результативных команд турнира: ее последние 31 матч в ЛЧ принесли 141 гол.

Отдельно стоит отметить "Интер" – "Брюгге". Миланцы проиграли "Реалу" в первом туре и теперь постараются прервать неприятную серию: "Интер" уступил в шести из последних семи матчей Лиги чемпионов, а также проиграл три последних домашних поединка в турнире.

У "Интера" есть шанс реабилитироваться перед своими болельщиками (фото: ФК "Интер")

"Бавария" отправится в гости к норвежскому "Викингу". Мюнхенцы начали турнир по разгрому "Буде-Глимта" – 5:0. Особое внимание будет уделено Гарри Кейну, который забивал в восьми подряд матчах Лиги чемпионов.

14 октября: "Шахтер" против АЭК, "Рома" – "Реал" и суперматч в Манчестере

В среду, 14 октября, пройдут еще девять матчей второго тура.

19:45 "Фейеноорд" – "Комо"

19:45 ЛАСК – "Ливерпуль"

22:00 "Рома" – "Реал"

22:00 "Астон Вилла" – "Фенербахче"

22:00 "Шахтер" – АЕК

22:00 "Буде-Глимт" – "Боруссия" Дортмунд

22:00 "Манчестер Сити" – ПСЖ

22:00 "Реал Бетис" – "Порту"

22:00 "Слован" – "Штутгарт"

Украинские болельщики больше всего будут ждать матча "Шахтера". Донецкий клуб после стартовой ничьей с ПСВ – 1:1 – будет принимать греческий АЕК. Для команды Арды Турана это возможность добиться первой победы в основном этапе Лиги чемпионов.

"Шахтер" имеет положительную статистику против греческих клубов: в пяти предыдущих матчах "горняки" не проигрывали, одержав одну победу и четыре ничьи. Интересно, что за АЕК выступает Александр Зубков, ранее проведший в составе "Шахтера" 107 матчей и забивший 20 голов.

"Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов одержал яркую победу над "Вересом" (фото: ФК "Шахтер")

Еще один большой матч состоится в Риме. "Рома" будет принимать "Реал". Мадридцы в первом туре победили "Интер" – 2:1, тогда как римляне стартовали с ничьей против "Фенербахче" – 1:1.

История противостояний явно на стороне "Реала": команды встречались 12 раз, мадридцы одержали восемь побед, "Рома" – три, еще один матч завершился вничью. "Реал" выиграл четыре последних встречи без пропущенных голов и пять из шести матчей в Риме.

Отдельный сюжет – возможный юбилей Килиана Мбаппе. Если француз выйдет на поле, он может стать самым молодым футболистом в истории, проведшим 100 матчей в Лиге чемпионов. Сейчас рекорд принадлежит Лионелю Месси.

"Манчестер Сити" – ПСЖ: главная вывеска на второй день

Безусловно, одним из главных матчей всего тура станет встреча "Манчестер Сити" и ПСЖ.

У обеих команд уже за плечами победы в стартовом туре. "Сити" обыграл "Порту" – 2:0, а ПСЖ не оставил шансов "Словану" – 6:1.

Английский клуб имеет преимущество в личных встречах – четыре победы против двоих у парижан, еще два матча завершились вничью. Правда, последняя встреча осталась за ПСЖ: в январе 2025 французы победили на своем поле со счетом 4:2.

В этом матче следует следить за Эрлингом Холландом. У норвежца 59 голов в 59 матчах Лиги чемпионов и в случае выхода на поле может установить новый рекорд результативности футболиста после первых 60 матчей в турнире.

Есть свой козырь и у ПСЖ. Усман Дембеле забивал в пяти матчах Лиги чемпионов, отличившись в этих поединках восемью голами. Парижане также не проигрывали в последних 11 еврокубковых матчах против английских команд.

Где смотреть Лигу чемпионов?

В Украине все матчи Лиги чемпионов будут показывать медиасервис MEGOGO. Этот контент доступен в тарифах MEGOPACK и "Спорт". Смотреть трансляцию можно не более чем на двух устройствах одновременно.

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