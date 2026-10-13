"Шахтар" проти АЕК, "Реал" їде до Рима: головні матчі 2-го туру Ліги чемпіонів

Sport RBC.UA за підтримки розповідає про головні матчі другого туру Ліги чемпіонів, які варто подивитися цього тижня.

13 та 14 жовтня відбудуться поєдинки другого туру основного етапу сезону-2026/27. На вболівальників чекають протистояння "Атлетіко" з "Манчестер Юнайтед", "Роми" з "Реалом", "Манчестер Сіті" з ПСЖ, а також матч за участю українського "Шахтаря".

13 жовтня: "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед", "Барселона" у Стамбулі

У вівторок, 13 жовтня, відбудуться одразу дев'ять поєдинків. Два з них стартують о 19:45 за київським часом, ще сім – о 22:00.

19:45 "Ланс" – "Спортінг"

19:45 "Сабах" – "Славія"

22:00 "Арсенал" – "Лілль"

22:00 "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Інтер" – "Брюгге"

22:00 "Галатасарай" – "Барселона"

22:00 "РБ Лейпциг" – ПСВ

22:00 "Вікінг" – "Баварія"

22:00 "Вільярреал" – "Наполі"

Центральним матчем вечора стане протистояння в Мадриді, де "Атлетіко" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Іспанці стартували в основному етапі з поразки від "Ліверпуля" – 1:2, тоді як манкуніанці у першому турі розгромили "Сабах" із рахунком 4:0. Тепер команди зустрінуться між собою у матчі, який може мати велике значення для боротьби за місце у верхній частині таблиці.

Цікаво, що "Атлетіко" ще жодного разу не перемагав англійську команду на груповому або основному етапі Ліги чемпіонів: у семи попередніх матчах мадридці здобули чотири нічиї та зазнали трьох поразок. "Манчестер Юнайтед", своєю чергою, програв лише один із останніх 11 матчів проти іспанських клубів у єврокубках.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Все буде GG!

Ще одна цікава дуель – "Галатасарай" проти "Барселони". Каталонці стартували в Лізі чемпіонів із яскравої перемоги над "Феєноордом" – 5:1, а турецький клуб у першому турі поступився "Спортінгу" – 1:3.

У центрі уваги буде й Ламін Ямаль. 19-річний іспанець уже забив 12 голів у Лізі чемпіонів у статусі гравця юнацького віку – лише на один менше, ніж свого часу Кіліан Мбаппе. "Барселона" при цьому залишається однією з найбільш результативних команд турніру: її останні 31 матч у ЛЧ принесли 141 гол.

Окремо варто відзначити "Інтер" – "Брюгге". Міланці програли "Реалу" в першому турі й тепер намагатимуться перервати неприємну серію: "Інтер" поступився в шести з останніх семи матчів Ліги чемпіонів, а також програв три останні домашні поєдинки в турнірі.

"Інтер" має шанс реабілітуватися перед своїми вболівальниками (фото: ФК "Інтер")

Натомість "Баварія" вирушить у гості до норвезького "Вікінга". Мюнхенці розпочали турнір із розгрому "Буде-Глімта" – 5:0. Особлива увага буде прикута до Гаррі Кейна, який забивав у восьми поспіль матчах Ліги чемпіонів.

14 жовтня: "Шахтар" проти АЕК, "Рома" – "Реал" і суперматч у Манчестері

У середу, 14 жовтня, відбудуться ще дев'ять матчів другого туру.

19:45 "Феєноорд" – "Комо"

19:45 ЛАСК – "Ліверпуль"

22:00 "Рома" – "Реал"

22:00 "Астон Вілла" – "Фенербахче"

22:00 "Шахтар" – АЕК

22:00 "Буде-Глімт" – "Боруссія" Дортмунд

22:00 "Манчестер Сіті" – ПСЖ

22:00 "Реал Бетіс" – "Порту"

22:00 "Слован" – "Штутгарт"

Українські вболівальники найбільше чекатимуть на матч "Шахтаря". Донецький клуб після стартової нічиєї з ПСВ – 1:1 – прийматиме грецький АЕК. Для команди Арди Турана це можливість здобути першу перемогу в основному етапі Ліги чемпіонів.

"Шахтар" має позитивну статистику проти грецьких клубів: у п'яти попередніх матчах "гірники" не програвали, здобувши одну перемогу та чотири нічиї. Цікаво, що за АЕК виступає Олександр Зубков, який раніше провів у складі "Шахтаря" 107 матчів і забив 20 голів.

"Шахтар" перед матчем Ліги чемпіонів здобув яскраву перемогу над "Вересом" (фото: ФК "Шахтар")

Ще один великий матч відбудеться в Римі. "Рома" прийматиме "Реал". Мадридці у першому турі перемогли "Інтер" – 2:1, тоді як римляни стартували з нічиєї проти "Фенербахче" – 1:1.

Історія протистоянь явно на боці "Реала": команди зустрічалися 12 разів, мадридці здобули вісім перемог, "Рома" – три, ще один матч завершився внічию. "Реал" виграв чотири останні зустрічі без пропущених голів і п'ять із шести матчів у Римі.

Окремий сюжет – можливий ювілей Кіліана Мбаппе. Якщо француз вийде на поле, він може стати наймолодшим футболістом в історії, який провів 100 матчів у Лізі чемпіонів. Зараз рекорд належить Ліонелю Мессі.

"Манчестер Сіті" – ПСЖ: головна вивіска другого дня

Безумовно, одним із головних матчів усього туру стане зустріч "Манчестер Сіті" та ПСЖ.

Обидві команди вже мають за плечима перемоги у стартовому турі. "Сіті" обіграв "Порту" – 2:0, а ПСЖ не залишив шансів "Словану" – 6:1.

Англійський клуб має перевагу в особистих зустрічах – чотири перемоги проти двох у парижан, ще два матчі завершилися внічию. Щоправда, остання зустріч залишилася за ПСЖ: у січні 2025 року французи перемогли на своєму полі з рахунком 4:2.

У цьому матчі варто стежити за Ерлінгом Голандом. Норвежець має 59 голів у 59 матчах Ліги чемпіонів і в разі виходу на поле може встановити новий рекорд результативності футболіста після перших 60 матчів у турнірі.

Є свій козир і у ПСЖ. Усман Дембеле забивав у п'яти поспіль матчах Ліги чемпіонів, відзначившись у цих поєдинках вісьмома голами. Парижани також не програвали в останніх 11 єврокубкових матчах проти англійських команд.

Де дивитися Лігу чемпіонів?

В Україні всі матчі Ліги чемпіонів показуватиме медіасервіс MEGOGO. Цей контент доступний в тарифах MEGOPACK та "Спорт". Дивитися трансляцію можна не більш, ніж на двох пристроях одночасно.

Реклама. 21+. ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129). Зазначені коефіцієнти можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.