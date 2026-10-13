"Шахтар" проти АЕК, "Реал" їде до Рима: головні матчі 2-го туру Ліги чемпіонів

13 та 14 жовтня відбудуться поєдинки другого туру основного етапу сезону-2026/27. На вболівальників чекають протистояння "Атлетіко" з "Манчестер Юнайтед", "Роми" з "Реалом", "Манчестер Сіті" з ПСЖ, а також матч за участю українського "Шахтаря".
Sport RBC.UA за підтримки GGBET розповідає про головні матчі другого туру Ліги чемпіонів, які варто подивитися цього тижня.
У вівторок, 13 жовтня, відбудуться одразу дев'ять поєдинків. Два з них стартують о 19:45 за київським часом, ще сім – о 22:00.
Центральним матчем вечора стане протистояння в Мадриді, де "Атлетіко" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Іспанці стартували в основному етапі з поразки від "Ліверпуля" – 1:2, тоді як манкуніанці у першому турі розгромили "Сабах" із рахунком 4:0. Тепер команди зустрінуться між собою у матчі, який може мати велике значення для боротьби за місце у верхній частині таблиці.
Цікаво, що "Атлетіко" ще жодного разу не перемагав англійську команду на груповому або основному етапі Ліги чемпіонів: у семи попередніх матчах мадридці здобули чотири нічиї та зазнали трьох поразок. "Манчестер Юнайтед", своєю чергою, програв лише один із останніх 11 матчів проти іспанських клубів у єврокубках.
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Ще одна цікава дуель – "Галатасарай" проти "Барселони". Каталонці стартували в Лізі чемпіонів із яскравої перемоги над "Феєноордом" – 5:1, а турецький клуб у першому турі поступився "Спортінгу" – 1:3.
У центрі уваги буде й Ламін Ямаль. 19-річний іспанець уже забив 12 голів у Лізі чемпіонів у статусі гравця юнацького віку – лише на один менше, ніж свого часу Кіліан Мбаппе. "Барселона" при цьому залишається однією з найбільш результативних команд турніру: її останні 31 матч у ЛЧ принесли 141 гол.
Окремо варто відзначити "Інтер" – "Брюгге". Міланці програли "Реалу" в першому турі й тепер намагатимуться перервати неприємну серію: "Інтер" поступився в шести з останніх семи матчів Ліги чемпіонів, а також програв три останні домашні поєдинки в турнірі.
Натомість "Баварія" вирушить у гості до норвезького "Вікінга". Мюнхенці розпочали турнір із розгрому "Буде-Глімта" – 5:0. Особлива увага буде прикута до Гаррі Кейна, який забивав у восьми поспіль матчах Ліги чемпіонів.
У середу, 14 жовтня, відбудуться ще дев'ять матчів другого туру.
Українські вболівальники найбільше чекатимуть на матч "Шахтаря". Донецький клуб після стартової нічиєї з ПСВ – 1:1 – прийматиме грецький АЕК. Для команди Арди Турана це можливість здобути першу перемогу в основному етапі Ліги чемпіонів.
"Шахтар" має позитивну статистику проти грецьких клубів: у п'яти попередніх матчах "гірники" не програвали, здобувши одну перемогу та чотири нічиї. Цікаво, що за АЕК виступає Олександр Зубков, який раніше провів у складі "Шахтаря" 107 матчів і забив 20 голів.
Ще один великий матч відбудеться в Римі. "Рома" прийматиме "Реал". Мадридці у першому турі перемогли "Інтер" – 2:1, тоді як римляни стартували з нічиєї проти "Фенербахче" – 1:1.
Історія протистоянь явно на боці "Реала": команди зустрічалися 12 разів, мадридці здобули вісім перемог, "Рома" – три, ще один матч завершився внічию. "Реал" виграв чотири останні зустрічі без пропущених голів і п'ять із шести матчів у Римі.
Окремий сюжет – можливий ювілей Кіліана Мбаппе. Якщо француз вийде на поле, він може стати наймолодшим футболістом в історії, який провів 100 матчів у Лізі чемпіонів. Зараз рекорд належить Ліонелю Мессі.
Безумовно, одним із головних матчів усього туру стане зустріч "Манчестер Сіті" та ПСЖ.
Обидві команди вже мають за плечима перемоги у стартовому турі. "Сіті" обіграв "Порту" – 2:0, а ПСЖ не залишив шансів "Словану" – 6:1.
Англійський клуб має перевагу в особистих зустрічах – чотири перемоги проти двох у парижан, ще два матчі завершилися внічию. Щоправда, остання зустріч залишилася за ПСЖ: у січні 2025 року французи перемогли на своєму полі з рахунком 4:2.
У цьому матчі варто стежити за Ерлінгом Голандом. Норвежець має 59 голів у 59 матчах Ліги чемпіонів і в разі виходу на поле може встановити новий рекорд результативності футболіста після перших 60 матчів у турнірі.
Є свій козир і у ПСЖ. Усман Дембеле забивав у п'яти поспіль матчах Ліги чемпіонів, відзначившись у цих поєдинках вісьмома голами. Парижани також не програвали в останніх 11 єврокубкових матчах проти англійських команд.
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