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Футбол 09 октября 2026 · 18:35

Непростой матч перед ЛЧ: "Шахтер" разбил "Верес" с голами защитников

Помогло "горнякам" и удаление Ростислава Барана
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Непростой матч перед ЛЧ: "Шахтер" разбил "Верес" с голами защитников
"Шахтер" не без проблем одолел "Верес" (Фото: ФК "Шахтер")
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"Шахтер" одержал победу над ровенским "Вересом" в стартовом матче 8-го тура УПЛ. Поединок в Ровно завершился со счетом 3:0 в пользу "горняков".

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Течение матча

На старте матча статус фаворита "Шахтеру" не считал – ведь моменты создавали именно хозяева. Впрочем, реализовать хотя бы один из опасных моментов жители не смогли.

"Шахтер" реализовал чуть ли не первый свой момент. На 33-й минуте Педринью первым сыграл на добивании после удара Невертона. Еще через четыре минуты хозяева остались в меньшинстве: Ростислав Баран получил прямую красную карточку за опасную игру против Валерия Бондаря.

Во втором тайме чудо-голы от Николая Матвиенко и Педро Энрике только окончательно закрепили победу дончан.

Украинская Премьер-лига, 8 тур

"Верес" - "Шахтер" - 0:3 (0:1, 0:2)

Голы : Педринью, 33, Матвиенко, 58, Энрике, 71.

Турнирная ситуация

Благодаря этой победе "Шахтер" смог хоть на сутки единолично возглавить УПЛ. Впрочем, "Полесье", в случае победы над "Буковиной", вернет себе лидерство.

"Верес", зато, сохранил шестое место. Однако в затылок "народному клубу" дышат сразу "Эпицентр", ЛНЗ и "Заря".

Напомним, что Sport RBC.UA подготовил анонс 8-го тура УПЛ .

Теги: Футбол УПЛ Шахтер Верес
Главные матчи
УПЛ 9 октября 15:30
Верес - : - Шахтер
Бундеслига 9 октября 21:30
Боруссия Дортмунд - : - Вердер
Ла Лига 9 октября 22:00
Малага - : - Эспаньйол
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