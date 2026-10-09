Непростий матч перед ЛЧ: "Шахтар" розбив "Верес" з голами захисників

"Шахтар" здобув перемогу над рівненським "Вересом" у стартовому матчі 8-го туру УПЛ. Поєдинок у Рівному завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників".

Перебіг матчу

На старті матчу статус фаворита "Шахтарю" не личив - адже моменти створювали саме господарі. Втім, реалізувати бодай один з небезпечних моментів рівняни не змогли.

Натомість "Шахтар" реалізував ледь не перший свій момент. На 33-й хвилині Педрінью першим зіграв на добиванні після удару Невертона. Ще за чотири хвилини господарі залишилися в меншості: Ростислав Баран отримав пряму червону картку за небезпечну гру проти Валерія Бондаря.

У другому таймі диво-голи від Миколи Матвієнка та Педро Енріке лише остаточно закріпили перемогу донеччан.

Українська Премʼєр-ліга, 8 тур

"Верес" - "Шахтар" - 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: Педрінью, 33, Матвієнко, 58, Енріке, 71.

Турнірна ситуація

Завдяки цій перемозі "Шахтар" зміг бодай на добу одноосібно очолити УПЛ. Втім, "Полісся", в разі перемоги над "Буковиною", поверне лідерство собі.

"Верес", натомість, зберіг шосте місце. Проте в потилицю "народному клубу" дихають одразу "Епіцентр", ЛНЗ та "Зоря".