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Футбол 02 ноября 2026 · 18:15

"Заря" вырвала победу у "Эпицентра" благодаря пенальти и подвигам Сапутина

Луганчане минимально обыграли команду Сергея Нагорняка в матче, который дважды прерывался из-за воздушных тревог
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Заря" вырвала победу у "Эпицентра" благодаря пенальти и подвигам Сапутина
"Эпицентр" имел немало моментов у ворот "Зари" (Фото: УПЛ)

Луганская "Заря" одержала минимальную победу над Эпицентром в домашнем поединке 11-го тура УПЛ. Единственный гол во встрече забил 20-летний легионер Саллию Ба, который сам заработал и реализовал пенальти.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

"Заря" - "Эпицентр" - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Ба, 55 (пенальти)

Ба заработал пенальти и принес "Заре" победу

После ничьей с донецким Шахтером в предыдущем туре "Заря" принимала "Эпицентр" в рамках 11-го тура УПЛ. Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя команды имели возможность отличиться.

На 20-й минуте Монтанья опасно пробивал после углового розыгрыша, однако Александр Сапутин надежно сыграл в воротах. В составе луганцев активностью отличался Игорь Горбач, создававший проблемы обороны гостей. В то же время у голкипера "Эпицентра" Никита Федотов до перерыва практически не было серьезной работы.

Начало второго тайма задержалось примерно на час из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи "Эпицентр" мог открыть счет: на 52-й минуте Игорь Кирюханцев оказался на хорошей позиции, но снова не смог переиграть Сапутина.

В следующем эпизоде луганчане заработали пенальти. Нил Кош Монтанья сбил Саллию Ба в штрафной, а 20-летний атакующий полузащитник из Сьерра-Леоне сам подошел к отметке и реализовал одиннадцатиметровый удар. Мяч после его выстрела попал в штангу, но все же пересек линию ворот.

Сапутин сохранил победный счет

На 65-й минуте Кирилл Ковалец имел возможность сравнять счет, однако пробил выше перекладины. Впоследствии игру снова пришлось остановить из-за воздушной тревоги - на этот раз матч прервали на 69-й минуте.

После возобновления встречи "Эпицентр" пытался спасти хотя бы ничью. Вадим Сидун и Иван Бендер создали несколько опасных моментов для Максима Евпака, однако оборона Зари справилась с давлением соперника.

Ключевым эпизодом в конце матча стал эффектный сейв Сапутина после дальнего удара Кирюханцева. Голкипер луганчан спас команду и помог ей сохранить минимальное преимущество.

"Заря" поднялась на пятое место в УПЛ

Благодаря этой победе "Заря" обошла "Карпаты" и временно поднялась на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.

Беспроигрышная серия команды Виктора Скрипника выросла до четырех матчей. За этот отрезок луганчане набрали 10 очков из 12 возможных.

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Теги: Футбол УПЛ Заря
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