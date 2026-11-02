"Зоря" вирвала перемогу в "Епіцентра" завдяки пенальті та подвигам Сапутіна

Луганська "Зоря" здобула мінімальну перемогу над Епіцентром у домашньому поєдинку 11-го туру УПЛ. Єдиний гол у зустрічі забив 20-річний легіонер Саллію Ба, який сам заробив і реалізував пенальті.

Українська Премʼєр-ліга, 11-й тур

"Зоря" - "Епіцентр" - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Ба, 55 (пенальті)

Ба заробив пенальті та приніс "Зорі" перемогу

Після нічиєї з донецьким Шахтарем у попередньому турі "Зоря" приймала "Епіцентр" у межах 11-го туру УПЛ. Перший тайм минув без забитих м’ячів, хоча команди мали нагоди відзначитися.

На 20-й хвилині Монтанья небезпечно пробивав після розіграшу кутового, однак Олександр Сапутін надійно зіграв у воротах. У складі луганців активністю вирізнявся Ігор Горбач, який створював проблеми обороні гостей. Водночас голкіпер "Епіцентра" Нікіта Федотов до перерви практично не мав серйозної роботи.

Початок другого тайму затримався приблизно на годину через повітряну тривогу. Після поновлення зустрічі "Епіцентр" міг відкрити рахунок: на 52-й хвилині Ігор Кирюханцев опинився на хорошій позиції, але знову не зумів переграти Сапутіна.

У наступному епізоді луганці заробили пенальті. Ніл Кош Монтанья збив Саллію Ба у штрафному майданчику, а 20-річний атакувальний півзахисник зі Сьєрра-Леоне сам підійшов до позначки та реалізував одинадцятиметровий удар. М’яч після його пострілу влучив у стійку, але все ж перетнув лінію воріт.

Сапутін зберіг переможний рахунок

На 65-й хвилині Кирило Ковалець мав нагоду зрівняти рахунок, проте пробив вище поперечини. Згодом гру знову довелося зупинити через повітряну тривогу - цього разу матч перервали на 69-й хвилині.

Після відновлення зустрічі "Епіцентр" намагався врятувати бодай нічию. Вадим Сидун та Іван Бендера створили кілька небезпечних моментів для Максима Євпака, однак оборона Зорі впоралася з тиском суперника.

Ключовим епізодом наприкінці матчу став ефектний сейв Сапутіна після дальнього удару Кирюханцева. Голкіпер луганців урятував команду та допоміг їй зберегти мінімальну перевагу.

"Зоря" піднялася на п’яте місце в УПЛ

Завдяки цій перемозі "Зоря" обійшла "Карпати" й тимчасово піднялася на п’яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України.

Безпрограшна серія команди Віктора Скрипника зросла до чотирьох матчів. За цей відрізок луганці набрали 10 очок із 12 можливих.