Знаковое событие для "Шахтера": Ринат Ахметов лично поддержит команду на матче Лиги чемпионов (фото)

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов будет лично наблюдать за поединком 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-канал журналиста Дмитрия Гордона.
Кадры с президентом "Шахтера" на арене в Англии опубликовал журналист Дмитрий Гордон. На снимках Ринат Ахметов запечатлен на фоне стадиона "Стэмфорд Бридж", который примет еврокубковое противостояние украинского и греческого клубов.
Присутствие владельца донецкого клуба на трибунах — особое событие. Ведь после начала российской агрессии и оккупации Донецка весной 2014 года он долгое время воздерживался от посещения матчей своей команды.
После вынужденного переезда "Шахтера" из родного города Ахметов отказался от посещения стадионов. Свое решение он публично объяснял принципиальной позицией: в знак солидарности с болельщиками функционер обещал не ходить на трибуны до тех пор, пока "горняки" не вернутся на домашнюю "Донбасс Арену".
Эта пауза длилась 12 лет. Впервые с начала войны президент "Шахтера" посетил матч команды лишь в апреле 2026 года, когда прибыл в Краков на четвертьфинальный поединок Лиги конференций против нидерландского АЗ.
Ранее мы рассказали, как "Шахтер" потерпел поражение от АЕКа в Юношеской лиге УЕФА.