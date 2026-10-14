Знаковое событие для "Шахтера": Ринат Ахметов лично поддержит команду на матче Лиги чемпионов (фото)

Ахметов на "Стэмфорд Бридж"

Кадры с президентом "Шахтера" на арене в Англии опубликовал журналист Дмитрий Гордон. На снимках Ринат Ахметов запечатлен на фоне стадиона "Стэмфорд Бридж", который примет еврокубковое противостояние украинского и греческого клубов.

Присутствие владельца донецкого клуба на трибунах — особое событие. Ведь после начала российской агрессии и оккупации Донецка весной 2014 года он долгое время воздерживался от посещения матчей своей команды.

Длительная пауза и возвращение на трибуны

После вынужденного переезда "Шахтера" из родного города Ахметов отказался от посещения стадионов. Свое решение он публично объяснял принципиальной позицией: в знак солидарности с болельщиками функционер обещал не ходить на трибуны до тех пор, пока "горняки" не вернутся на домашнюю "Донбасс Арену".

Эта пауза длилась 12 лет. Впервые с начала войны президент "Шахтера" посетил матч команды лишь в апреле 2026 года, когда прибыл в Краков на четвертьфинальный поединок Лиги конференций против нидерландского АЗ.