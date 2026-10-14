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Футбол 14 октября 2026 · 21:58

Знаковое событие для "Шахтера": Ринат Ахметов лично поддержит команду на матче Лиги чемпионов (фото)

Президент "горняков" присутствует на трибунах легендарного "Стэмпфорд Бридж"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Знаковое событие для "Шахтера": Ринат Ахметов лично поддержит команду на матче Лиги чемпионов (фото)
Ринат Ахметов (фото: akhmetovfoundation.org)
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Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов будет лично наблюдать за поединком 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-канал журналиста Дмитрия Гордона.

Ахметов на "Стэмфорд Бридж"

Кадры с президентом "Шахтера" на арене в Англии опубликовал журналист Дмитрий Гордон. На снимках Ринат Ахметов запечатлен на фоне стадиона "Стэмфорд Бридж", который примет еврокубковое противостояние украинского и греческого клубов.

Присутствие владельца донецкого клуба на трибунах — особое событие. Ведь после начала российской агрессии и оккупации Донецка весной 2014 года он долгое время воздерживался от посещения матчей своей команды.

Длительная пауза и возвращение на трибуны

После вынужденного переезда "Шахтера" из родного города Ахметов отказался от посещения стадионов. Свое решение он публично объяснял принципиальной позицией: в знак солидарности с болельщиками функционер обещал не ходить на трибуны до тех пор, пока "горняки" не вернутся на домашнюю "Донбасс Арену".

Эта пауза длилась 12 лет. Впервые с начала войны президент "Шахтера" посетил матч команды лишь в апреле 2026 года, когда прибыл в Краков на четвертьфинальный поединок Лиги конференций против нидерландского АЗ.

Ранее мы рассказали, как "Шахтер" потерпел поражение от АЕКа в Юношеской лиге УЕФА.

Теги: Футбол Шахтер Ринат Ахметов
Главные матчи
Лига чемпионов 14 октября 22:00
Шахтер - : - АЕК
Лига чемпионов 14 октября 22:00
Рома - : - Реал
Лига чемпионов 14 октября 22:00
Манчестер Сити - : - ПСЖ
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