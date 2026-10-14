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Футбол 14 жовтня 2026 · 21:58

Знакова подія для "Шахтаря": Рінат Ахметов особисто підтримає команду на матчі Ліги чемпіонів (фото)

Президент "гірників" присутній на трибунах легендарної "Стемпфорд Бридж"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Знакова подія для "Шахтаря": Рінат Ахметов особисто підтримає команду на матчі Ліги чемпіонів (фото)
Рінат Ахметов (фото: akhmetovfoundation.org)
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Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов особисто спостерігатиме за поєдинком 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти грецького АЕКа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-канал журналіста Дмитра Гордона.

Ахметов на "Стемпфорд Бридж"

Кадри з президентом "Шахтаря" на арені в Англії оприлюднив журналіст Дмитро Гордон. На знімках Рінат Ахметов зафіксований на тлі стадіону "Стемфорд Бридж", який прийматиме єврокубкове протистояння українського та грецького клубів.

Присутність власника донецького клубу на трибунах є особливою подією. Адже після початку російської агресії та окупації Донецька навесні 2014 року він тривалий час утримувався від відвідування ігор своєї команди.

Тривала пауза та повернення на трибуни

Після вимушеного переїзду "Шахтаря" з рідного міста Ахметов відмовився від візитів на стадіони. Своє рішення він публічно пояснював принциповою позицією: на знак солідарності з уболівальниками функціонер обіцяв не ходити на трибуни доти, доки "гірники" не повернуться на домашню "Донбас Арену".

Ця пауза тривала 12 років. Уперше від початку війни президент "Шахтаря" відвідав гру колективу лише у квітні 2026 року, коли прибув до Кракова на чвертьфінальний поєдинок Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Раніше ми розповіли, як "Шахтар" зазнав поразки від АЕКа в Юнацькій лізі УЄФА.

Теги: Футбол Шахтар Рінат Ахметов
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Манчестер Сіті - : - ПСЖ
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