Знакова подія для "Шахтаря": Рінат Ахметов особисто підтримає команду на матчі Ліги чемпіонів (фото)

Ахметов на "Стемпфорд Бридж"

Кадри з президентом "Шахтаря" на арені в Англії оприлюднив журналіст Дмитро Гордон. На знімках Рінат Ахметов зафіксований на тлі стадіону "Стемфорд Бридж", який прийматиме єврокубкове протистояння українського та грецького клубів.

Присутність власника донецького клубу на трибунах є особливою подією. Адже після початку російської агресії та окупації Донецька навесні 2014 року він тривалий час утримувався від відвідування ігор своєї команди.

Тривала пауза та повернення на трибуни

Після вимушеного переїзду "Шахтаря" з рідного міста Ахметов відмовився від візитів на стадіони. Своє рішення він публічно пояснював принциповою позицією: на знак солідарності з уболівальниками функціонер обіцяв не ходити на трибуни доти, доки "гірники" не повернуться на домашню "Донбас Арену".

Ця пауза тривала 12 років. Уперше від початку війни президент "Шахтаря" відвідав гру колективу лише у квітні 2026 року, коли прибув до Кракова на чвертьфінальний поєдинок Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.