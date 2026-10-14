"Шахтер" на дне после матча с АЕКом: результат в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда донецкого "Шахтера" потерпела второе поражение подряд в основном этапе Юношеской лиги УЕФА сезона-2026/27. Во втором туре донетчане встретились с греческим АЕКом и попытались отыграть отставание после перерыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

Юношеская лига УЕФА. Основной этап, 2-й тур

"Шахтер" U-19 – АЕК U-19 – 1:2

Голы: Тютюнов, 66 – Филиппиадис, 19, Аргириу, 52.

Как прошел матч

Греческая команда открыла счет на 19-й минуте. После подачи Анастасиоса Аманатидиса с углового защитник АЕКа Атанасиос Филиппиадис переправил мяч в ворота донетчан.

В начале второго тайма гости увеличили преимущество. На 52-й минуте АЕК перехватил мяч в центре поля после потери Владислава Тютюнова. Григориос Гольфинос отдал передачу на Аргириса Аргириу, который точным ударом в нижний левый угол сделал счет 2:0.

"Шахтер" сократил отставание на 66-й минуте. Отличился Тютюнов после ассиста Александра Чорненького. Но, несмотря на попытки отыграться, донетчане не смогли сравнять счет. Встреча завершилась победой греческого коллектива со счетом 2:1.

Турнирное положение и следующий матч

Для юношеской команды "горняков" это уже второе поражение в текущем розыгрыше турнира. В первом туре донетчане уступили нидерландскому ПСВ с минимальным счетом 0:1.

После двух сыгранных матчей "Шахтер" U-19 не набрал ни одного очка и занимает 33-е место в турнирной таблице.

В третьем туре основного этапа Юношеской лиги УЕФА донетчане сыграют против миланского "Интера". Поединок состоится в среду, 21 октября, и начнется в 17:00 по киевскому времени.