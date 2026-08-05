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Футбол 05 августа 2026 · 11:00

Жесткие санкции: итальянский клуб будет забирать у болельщиков сезонные абонементы за пропуски матчей

Итальянский клуб стремится избежать пустых мест на стадионе перед дебютом в Лиге чемпионов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Жесткие санкции: итальянский клуб будет забирать у болельщиков сезонные абонементы за пропуски матчей
Болельщики "Комо" активно поддерживали команду в прошлом сезоне (Фото: comofootball, Instagram)

Итальянский клуб "Комо" пошел на беспрецедентный шаг по борьбе с пустыми трибунами. Руководство представителя Серии А объявило, что абонементы болельщиков могут быть аннулированы после трех пропущенных поединков без уважительной причины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание RMC Sport.

Борьба за полную посещаемость

Главная цель руководства "Комо" - обеспечить 100% заполняемость домашней арены "Джузеппе Синигалья", вмещающей 13 602 зрителя. Клуб стремится, чтобы каждое кресло работало в поддержку команды, а не оставалось пустым из-за отсутствия владельцев сезонных билетов.

С момента выхода команды в элитный итальянский дивизион два года назад, проект под руководством Сеска Фабрегаса вызвал настоящий ажиотаж.

Еврокубковый бум на живописном стадионе

В нынешнем сезоне интерес к матчам команды достиг пика, ведь команда впервые завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Руководство клуба рассчитывает на полный аншлаг как на матчах Серии А, так и во время еврокубковых вечеров вторника и среды. Введенные санционные мероприятия должны заставить фанатов либо посещать игры лично, либо своевременно передавать билеты другим желающим во избежание убытков и "слепых пятен" на трибунах.

Ранее мы сообщали, что домашняя арена "Полесье" изменится до неузнаваемости перед домашним стартом команды в новом сезоне УПЛ.

Теги: Футбол
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