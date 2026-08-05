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Футбол 05 серпня 2026 · 11:00

Жорсткі санкції: італійський клуб забиратиме у вболівальників сезонні абонементи за пропуски матчів

Італійський клуб прагне уникнути порожніх місць на стадіоні перед дебютом у Лізі чемпіонів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жорсткі санкції: італійський клуб забиратиме у вболівальників сезонні абонементи за пропуски матчів
Вболівальники "Комо" активно підтримували команду минулого сезону (Фото: comofootball, Instagram)

Італійський клуб "Комо" пішов на безпрецедентний крок у боротьбі з порожніми трибунами. Керівництво представника Серії А оголосило, що абонементи вболівальників можуть бути анульовані після трьох пропущених поєдинків без поважної причини.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання RMC Sport.

Боротьба за повну відвідуваність

Головна мета керівництва "Комо" - забезпечити 100% заповнюваність домашньої арени "Джузеппе Сінігалья", яка вміщує 13 602 глядачі. Клуб прагне, щоб кожне крісло працювало на підтримку команди, а не залишалося порожнім через відсутність власників сезонних квитків.

З моменту виходу команди до елітного італійського дивізіону два роки тому, проект під керівництвом Сеска Фабрегаса спричинив справжній ажіотаж.

Єврокубковий бум на живописному стадіоні

У нинішньому сезоні зацікавленість до матчів команди сягнула піку, адже команда вперше здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Керівництво клубу розраховує на повний аншлаг як на матчах Серії А, так і під час єврокубкових вечорів вівторка та середи. Запроваджені санційні заходи мають змусити фанатів або відвідувати ігри особисто, або своєчасно передавати квитки іншим бажаючим, щоб уникнути збитків та "сліпих плям" на трибунах.

Раніше ми повідомляли, що домашня арена "Полісся" зміниться до невпізнання перед домашнім стартом команди в новому сезоні УПЛ.

Теги: Футбол
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