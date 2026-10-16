Замена Костюку: конкурент Ярмоленко готов возглавить "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких не исключает возвращения в столичный клуб в новой роли. 48-летний специалист открыто заявил о желании возглавить команду и объяснил, почему эта работа имеет для него особое значение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление тренера в интервью изданию Tribuna.uz.

Десять лет в Киеве и новые амбиции

Максим Шацких, который в свое время стал самым результативным игроком в истории чемпионатов Украины, подчеркнул, что до сих пор чувствует особую связь с киевским клубом. Именно здесь он провел значительную часть игровой карьеры, завоевал немало трофеев и стал одним из ключевых нападающих своего поколения.

"Конечно, я очень хотел бы работать в этом клубе. В конце концов, я посвятил ему десять лет своей жизни. Поэтому, конечно, это тоже одна из моих мечтаний и желаний. Я готов к такой возможности уже сейчас", - заявил Шацких.

Специалист также подчеркнул, что стремится добиваться высоких результатов и выигрывать трофеи вместе с командой. По его словам, желание работать в одном из ведущих клубов остается очень сильным.

Ранее издание Eurasia Football сообщало, что кандидатуру Шацких рассматривают среди возможных претендентов на должность главного тренера "Динамо". По этой информации, назначение может состояться в 2027 году.

Тренерский вопрос в "Динамо"

Сейчас киевскую команду возглавляет Игорь Костюк. В сезоне-2025/26 под его руководством столичный клуб завоевал Кубок Украины, однако в УПЛ финишировал лишь четвертым. Это был всего третий случай в истории столичного клуба, когда он остался без медалей в чемпионате Украины (после сезонов 2014 и 2023 годов).

Начало следующего сезона также оказалось непростым для киевлян: команда не смогла пробиться в основной этап ни одного из трех еврокубковых турниров. На этом фоне в информационном пространстве начали обсуждать возможные изменения на тренерском мостике.

Одним из кандидатов на эту должность называли румынского специалиста Эдварда Йорданеску. Однако переговоры завершились без контракта: несмотря на предварительное согласие, тренер отказался от предложения "Динамо".

Гол Максима Шацких в ворота "Ньюкасла" в ЛЧ

Кто такой Максим Шацких

48-летний узбекский специалист, имеющий украинское гражданство. В составе "Динамо" он выступал с 1999 по 2009 год и за это время стал одним из самых заметных футболистов столичного гранда.

На счету нападающего 328 матчей за киевлян, 141 забитый мяч и 76 результативных передач. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, пять раз завоевывал национальный Кубок и дважды становился обладателем Суперкубка Украины.

После завершения игровой карьеры Шацких продолжил работу в футболе. В 2016-2019 годах он входил в тренерскую систему "Динамо", занимаясь юношескими командами, а впоследствии стал помощником Александра Хацкевича в первой команде.

В дальнейшем специалист работал за пределами Украины. Он возглавлял узбекские клубы "Пахтакор" и "Андижан", а в ноябре 2025 года начал работу в киргизской "Азии".

Конкуренция с Ярмоленко за бомбардирский рекорд

Долгое время Шацких сохранял статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины, имея в своем активе 124 забитых мяча.

Однако недавно лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко забил свой 124-й гол в УПЛ, сравнявшись с Шацких и повторив его рекорд. Теперь оба бывших одноклубника делят первую строчку снайперского реестра, а следующий результативный удар Ярмоленко сделает его единоличным рекордсменом украинского футбола.

Тем временем "Динамо" продолжает выступления во внутреннем первенстве, где занимает третье место с 16 очками. В воскресенье, 18 октября, в 13:00 киевляне сыграют против житомирского "Полесья" в центральном матче девятого тура УПЛ.