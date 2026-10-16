Заміна Костюку: конкурент Ярмоленка готовий очолити "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацьких не виключає повернення до столичного клубу в новій ролі. 48-річний фахівець відкрито заявив про бажання очолити команду та пояснив, чому ця робота має для нього особливе значення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву тренера в інтерв'ю виданню Tribuna.uz.

Десять років у Києві та нові амбіції

Максим Шацьких, який свого часу став найрезультативнішим гравцем в історії чемпіонатів України, наголосив, що досі відчуває особливий зв'язок із київським клубом. Саме тут він провів значну частину ігрової кар'єри, здобув чимало трофеїв і став одним із ключових нападників команди свого покоління.

"Звичайно, я дуже хотів би працювати в цьому клубі. Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це теж одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз", - заявив Шацьких.

Фахівець також підкреслив, що прагне досягати високих результатів і вигравати нагороди разом із командою. За його словами, бажання працювати в одному з провідних клубів залишається дуже сильним.

Раніше видання Eurasia Football повідомляло, що кандидатуру Шацьких розглядають серед можливих варіантів на посаду головного тренера "Динамо". За цією інформацією, призначення може відбутися у 2027 році.

Тренерське питання у "Динамо"

Нині київську команду очолює Ігор Костюк. У сезоні-2025/26 під його керівництвом столичний клуб завоював Кубок України, проте в УПЛ фінішував лише четвертим. Це був лише третій випадок в історії столичного клубу, коли він залишився без медалей в чемпіонаті України (після сезонів 2014 та 2023 років).

Початок наступного сезону також виявився непростим для киян: команда не змогла пробитися до основного етапу жодного з трьох єврокубкових турнірів. На цьому тлі в інформаційному просторі почали обговорювати можливі зміни на тренерському містку.

Одним із кандидатів на цю посаду називали румунського фахівця Едварда Йорданеску. Однак переговори завершилися без контракту: попри попередню згоду, тренер відмовився від пропозиції "Динамо".

Гол Максима Шацьких у ворота "Ньюкасла" в ЛЧ

Хто такий Максим Шацьких

48-річний узбецький фахівець, який має українське громадянство. У складі "Динамо" він виступав із 1999 до 2009 року та за цей час став одним із найпомітніших футболістів столичного гранда.

На рахунку нападника 328 матчів за киян, 141 забитий м'яч і 76 результативних передач. Разом із командою він шість разів вигравав чемпіонат України, п'ять разів здобував національний Кубок і двічі ставав володарем Суперкубка України.

Після завершення ігрової кар'єри Шацьких продовжив працювати у футболі. У 2016–2019 роках він входив до тренерської системи "Динамо", займаючись юнацькими командами, а згодом став помічником Олександра Хацкевича в першій команді.

Надалі фахівець працював за межами України. Він очолював узбецькі клуби "Пахтакор" та "Андіжан", а в листопаді 2025 року розпочав роботу в киргизькій "Азії".

Конкуренція з Ярмоленком за бомбардирський рекорд

Тривалий час Шацьких утримував статус найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України, маючи у своєму доробку 124 забиті м'ячі.

Проте нещодавно лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко забив свій 124-й гол в УПЛ, зрівнявшись із Шацьких та повторивши його рекорд. Тепер обидва екс-партнери по клубу ділять першу сходинку снайперського реєстру, і наступний результативний удар Ярмоленка зробить його одноосібним рекордсменом вітчизняного футболу.

Тим часом "Динамо" продовжує виступи у внутрішній першості, де посідає третє місце з 16 очками. У неділю, 18 жовтня, о 13:00 кияни зіграють проти житомирського "Полісся" у центральному матчі дев'ятого туру УПЛ.