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Футбол 11 августа 2026 · 12:18

Остался в Лондоне: "Вест Хэм" подписал экс-вингера донецкого "Шахтера"

27-летний израильский вингер покинул "Тоттенхэм" и подписал полноценное соглашение с "молотобойцами"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Остался в Лондоне: "Вест Хэм" подписал экс-вингера донецкого "Шахтера"
Соломон не может закрепиться ни в одной команде после "Шахтера" (Фото: "Вест Хэм")

Лондонский "Вест Хэм" официально подтвердил завершение трансфера Манора Соломона. Известный украинским болельщикам по выступлениям в составе донецкого "Шахтера" футболист подписал с "молотобойцами" долгосрочное соглашение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед".

Финансовые условия контракта и смена клубов

Манор Соломон заключил с "Вест Хэмом" трехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на один сезон. По предварительной информации британских инсайдеров, трансфер стоил лондонцам 5 миллионов фунтов стерлингов фиксированной суммы, а еще 2 миллиона "Тоттенхэм" может получить впоследствии в виде разнообразных бонусов.

Напомним, что Соломон защищал цвета донецкого "Шахтера" с 2019-го по 2022-й год. После начала полномасштабного вторжения израильтянин воспользовался специальным правилом ФИФА для легионеров и досрочно прекратил сотрудничество с "горняками", проведя сезон-2022/23 в аренде в "Фулгеме". Летом 2023-го года он перебрался в "Тоттенгем" как свободный агент.

Мытарства по арендам и новый вызов

Закрепиться в основе "шпор" вингера не удалось, поэтому прошлый сезон-2025/26 он полностью провел в аренде. Первую часть сезона он провел в "Вильярреале" - сгирел за "субмарину" 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 4 ассиста.

Вторую часть сезона он играл за "Фиорентину" - провел 19 поединков, отличившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Теперь Соломона ждет серьезное испытание. По итогам прошедшей кампании "Вест Хэм" занял 18-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип впервые с 2011-го года.

Перед новым главным тренером Нуну Эшпириту Санту стоит безальтернативная задача – вернуть клуб в Премьер-лигу. Обновленная команда уже успела открыть новый официальный сезон, обыграв "Портсмут" (3:1) в матче 1/64 финала Кубка английской лиги.

Ранее мы сообщали о мегатрансфере в АПЛ - Гимараеш официально перешел в "Арсенал".

Теги: Футбол Вест Хэм
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